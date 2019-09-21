Визначився володар Суперкубка України з баскетболу

Володар Кубка України "Дніпро" програв чемпіону України "Хіміку", але за сумою двох матчів завоював Суперкубок України. Поєдинок у відповідь відбувся в Дніпрі і завершився з рахунком 82:85.

Перша зустріч між цими командами пройшла на майданчику южненської команди і завершилася впевненою перемогою "Дніпра" - 78:63.

З перших хвилин поєдинку підопічні Дениса Журавльова захопили ініціативу і не віддавали його до четвертої чверті. Граючи в енергозберігаючому режимі, і пам'ятаючи про пятнадцатіочковий гандикап, дніпряни легко тримали комфортну різницю в рахунку.

Гості нічого не могли протиставити лідерам дніпровської команди: Кирилу Фесенку, Генрі Дугату і Станіславу Тимофієнку. Лише легіонер гостей Ісая Вільямс зрідка напружував захист опонентів влучними кидками.

У третій чверті перевага "Дніпра" склала +9. Після цього господарі розслабилися і ледь не поплатилися за це.

"Хімік" в четвертій десятихвилинці влаштував справжній штурм і зміг довести свою перевагу до +6, але це був короткочасний максимум. Більшого чемпіонам зробити не вдалося і титул другий рік поспіль поїхав в Дніпро.

"Дніпро" - "Хімік" 82:85 (17:16, 23:21 24:22, 18:26)

Дніпро: Дугат (14 + 6 передач), Закурдаев (4), Глєбов (18 + 5 підбирань + 8 передач + 4 втрати), Тимофієнко (10 + 8 підбирань), Фесенко (6 + 6 підбирань) - старт; Чумаков (10), Шундель, Санон (5), Корнієнко (15 + 4 підбирань), Коломойський, Сизов.

Хімік: Вільямс (16 + 3 перехоплення), Рябчук (14), Марченко (8), Войналович (3 + 4 підбирання), Угба (6 + 5 підборів) - старт; Ковальов (13 + 8 підбирань), Козак, Горобченко (15 + 5 підбирань + 6 передач), Салліван (10 + 6 підбирань).

Нагадаємо, що в 2018-му "Дніпро" також став володарем Суперкубка України, обігравши "Черкаські Мавпи" (80:75), і за сумою двох матчів завоювавши найпрестижніший трофей.

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