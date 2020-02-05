Визначився суперник "Київ-Баскета" в 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА зіграє проти турецької "Каршіяки". Поєдинки заплановані на березень цього року. Точна дата буде відома пізніше.

Першу зустріч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть вдома. Гру у вiдповiдь через тиждень – на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у середу, 5 лютого, програв заключний матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Вентспілса" і вийшов до чвертьфіналу з другого місця. Зустріч 3-го туру між цими командами завершилася непростою перемогою "Київ-Баскета" (81:78).

Відзначимо, що в 2-му турі віцечемпіони України здобули драматичну перемогу, обігравши в Києві "Керменд" – 80:78. Повторний поєдинок 5-го туру в Угорщині завершився успіхом господарів (96:74).

У 1-му турі українці в ніндерландському Зволле були сильнішими "Ландстеде Хаммерс" – 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

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