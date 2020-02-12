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12 лютого • оновлено в 16:16
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Визначився склад збірної України на старт відбору Євробаскету-2021

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Тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з 16 гравцями, які готуватимуться до відбіркових матчів Євробаскету-2021.

Суперниками нашої команди на турнірі стануть Австрія (виїзний поєдинок, 20 лютого, місто Грац) і Угорщина (Запоріжжя, 23 лютого).

Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу

Повний список баскетболістів, які приїдуть на тренувальний збір у Києві, виглядає наступним чином:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Сергій Покровенко;

Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна), перший тренер Ігор Овсянніков;

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Форварди

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Анатолій Федоренко;

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;

Олександр Бєліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира;

В'ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра

Івлєва;

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лісоволенко/Аріна Гребньова;

Центрові

В'ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі;

В'ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія), перший тренер Сергій Комаров.

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Тема
Евробаскет-2021
Особи
Айнарс Багатскіс Олександр Липовий Володимир Герун В'ячеслав Кравцов
Тег
Збірна України з баскетболу
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