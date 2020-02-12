Визначився склад збірної України на старт відбору Євробаскету-2021

Тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з 16 гравцями, які готуватимуться до відбіркових матчів Євробаскету-2021.
Суперниками нашої команди на турнірі стануть Австрія (виїзний поєдинок, 20 лютого, місто Грац) і Угорщина (Запоріжжя, 23 лютого).
Збірна України з баскетболу
Повний список баскетболістів, які приїдуть на тренувальний збір у Києві, виглядає наступним чином:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна
Віталій Зотов (Хімік, Україна), перший тренер Зотова Тетяна;
Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Сергій Покровенко;
Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна), перший тренер Ігор Овсянніков;
Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;
Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;
Форварди
Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Анатолій Федоренко;
Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;
Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;
Олександр Бєліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира;
В'ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра
Івлєва;
Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лісоволенко/Аріна Гребньова;
Центрові
В'ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі;
В'ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія), перший тренер Сергій Комаров.
Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченко увійшов до топ-10 моментів баскетболу 3х3 в 2019 році за версією ФІБА, зайнявши у престижному рейтингу третє місце.
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