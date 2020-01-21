Визначився розширений склад чоловічої збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу-2021
Збірна України з баскетболу
ФБУ
На турнірі наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) і Угорщині (23 лютого в Запоріжжі, квитки тут).
До вашої уваги список 22 гравців, 16 з яких приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору:
Захисники
Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна
Віталій Зотов (Миколаїв, Україна), перший тренер Зотова Тетяна;
Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко;
Іссуф Санон (Дніпро, Україна), перший тренер Ірина Наседкіна;
Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина) перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;
Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна), перший тренер Ігор Овсянников;
Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;
Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;
Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;
Форварди
Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Анатолій Федоренко;
Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;
Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;
Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира;
Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира;
Андрій Войналович (Хімік, Україна), перший тренер Леся Полуяхтова;
В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;
Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;
В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі;
Центрові
Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;
В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія), перший тренер Сергій Комаров;
Владислав Коренюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Шкьопу Микола Іванович.
Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченка увійшов до топ-10 моментів баскетболу 3х3 в 2019 році за версією ФІБА, зайнявши в престижному рейтингу третє місце.
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