Визначився розширений склад чоловічої збірної України на перші матчі кваліфікації Євробаскета-2021

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився з розширеним складом чоловічої національної збірної України на перше вікно кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу-2021

Збірна України з баскетболу ФБУ

На турнірі наша команда зіграє проти Австрії (виїзний матч, 20 лютого) і Угорщині (23 лютого в Запоріжжі, квитки тут).

До вашої уваги список 22 гравців, 16 з яких приїдуть на тренувальний збір у Києві, а 12 потраплять до підсумкової заявки на стартові матчі відбору:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Віталій Зотов (Миколаїв, Україна), перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко;

Іссуф Санон (Дніпро, Україна), перший тренер Ірина Наседкіна;

Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина) перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва;

Максим Закурдаєв (Дніпро, Україна), перший тренер Ігор Овсянников;

Кирило Марченко (Хімік, Україна), перший тренер Сергій Маренич;

Олександр Липовий (Промітеас, Греція), перший тренер Людмила Покровенко;

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Філіп Буркетт;

Форварди

Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Анатолій Федоренко;

Павло Крутоус (Київ-Баскет, Україна) перший тренер Богдан Федоренко;

Максим Пустозвонов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Юрій Дятловський;

Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира;

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира;

Андрій Войналович (Хімік, Україна), перший тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Сергій Павлов (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Олександра Івлєва;

Володимир Герун (Унікаха, Іспанія), перші тренери Михайло Лисоволенко/Аріна Гребнєва;

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі;

Центрові

Артем Пустовий (Барселона, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;

В’ячеслав Кравцов (Неофінікс, Японія), перший тренер Сергій Комаров;

Владислав Коренюк (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Шкьопу Микола Іванович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченка увійшов до топ-10 моментів баскетболу 3х3 в 2019 році за версією ФІБА, зайнявши в престижному рейтингу третє місце.

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