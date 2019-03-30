Визначився перший півфіналіст Суперліги Парі-Матч

Южненський "Хімік" у другому матчі обіграв "Політехнік" і завоював першу путівку в півфінал Суперліги Парі-Матч. На виїзді бронзовий призер чемпіонату України здолав суперника 66:90.

Гості з Южного шокували суперника в дебюті зустрічі. "Політехнік" просто не встигав за швидкими атаками суперника. "Хімік" за чотири хвилини гри зробив різницю двозначною. Проте, до кінця першої чверті харків'яни включилися в боротьбу і відіграли відставання до п'яти очок, а після невеликого відпочинку завдяки дальнім атакам впритул наблизилися до суперника.

Політехнік - Хімік ФБУ

У впертій боротьбі команди боролися за лідерство. Бронзові призери чемпіонату України не дозволяли супернику зрівняти рахунок, а, налагодивши гру в захисті перед великою перервою, збільшили свою перевагу до 22 очок.

На початку другої половини зустрічі "Політехнік" спробував нав'язати боротьбу суперникові і скоротив відставання до 19 очок, однак южненцям вдалося збити темп гри, а потім знову заволодіти ініціативою. У підсумку перед заключною десятихвилинкою "Хімік" вів у рахунку +24.

У кінцівці зустрічі, розуміючи, що це останній шанс "Політехнік" включився в боротьбу. Однак відіграти таке катастрофічне відставання їм було не під силу. Южненці довго розігрували м'яч і тягнули час. Гості тримали руку на пульсі і не дозволили суперникові повернути інтригу в протистояння. У підсумку фінальна сирена ознаменувала перемогу "Хіміка" у зустрічі і чвертьфінальної серії.

"Політехнік" – "Хімік" 66:90 (18:23, 14:31 17:19, 17:17)

"Політехнік": Девіс (10+4 передачі), Козлов (3), Кромер (18+5 підбирань +6 передач +4 втрати), Грем (17+9 підбирань +4 передачі +5 втрат), Завадський (4) – старт; Рочняк (12+5 підбирань), Колотилов (1), Кузнєцов (1), Чугунов.

"Хімік": Едвін (14+7 передач), Рябчук (20), Войналович (6), Джонс (7+7 передач), Антипов (15+10 підбирань) – старт; Павлов (13+7 підбирань), Марченко (7), Сидоров (6+5 передач), Ковальов (2), Козак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в відповідних четвертфінальних зустрічах Суперліги Парі-Матч команди в першій і четвертій парах влаштували справжній трилер. "Черкаські Мавпи" дали бій переможцю регулярного чемпіонату - "Запоріжжю", зрівнявши рахунок серії, а "Миколаїв" в овертаймі вирвав перемогу у "Київ-Баскета".

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