Визначилися фіналісти Кубка України з баскетболу

У Дніпрі відбулися півфінальні поєдинки Кубка України з баскетболу. Боротьбу за головний трофей завтра, 10 березня, продовжать "Одеса" та "Дніпро".

У першому півфіналі "Одеса" розгромила "Політехнік". Харків'яни, проваливши другу чверть, поступилися супернику з рахунком 73:89.

Нервозність через відповідальність матчу, а також приголомшливі дії в захисті обох команд позначилися на рахунку: за половину першої чверті команди на двох заробили 13 очок, причому половину з них – зі штрафних. Суперники сконцентрувалися на фолах і перехопленнях, не дозволяючи одна одній розганяти небезпечні атаки. "Одеса" та "Політехнік" по черзі виходили вперед і лише в кінцівці першої десятихвилинки одеситам вдалося вперше в матчі забезпечити собі комфортну перевагу у вісім очок.

Політехнік - Одеса ФБУ

Поки "Політехнік" приходив до тями, одесити на куражі спіймали свою гру і зробили різницю двозначною. Номінальні гості відчували себе господарями на майданчику і, трощачи суперника, відірвалися на 20 очок. І незважаючи на те, що в кінцівці першої половини зустрічі харків'яни намагалися скоротити відставання, одеситам вдалося зберегти комфортну перевагу +19.

У перерві наставник "Політехніка" Володимир Коваль не зумів налаштувати свою команду. Харків'яни продовжували сипатися, відпускаючи вперед налаштованих на успіх одеситів.

Підопічні Коваля намагалися дати відсіч супернику, однак наставник "Одеси" Олег Юшкін тримав руку на пульсі і як тільки його команда втрачала концентрацію, тут же повертав їх у гру. У підсумку перед заключною десятихвилинкою одесити випереджали опонента на 29 очок.

У кінцівці зустрічі харків'яни суттєво додали і почали відігравати безнадійне відставання. За п'ять хвилин до фінальної сирени різниця між командами вже становила 17 очок. Такий натиск суперника змушував одеситів помилятися в атаці, дозволяючи супернику наближатися. Проте, відрив "Одеси" був занадто великим. "Політехнік" не зумів повернути інтригу в протистояння, пропустивши одеситів у фінал Кубка України.

"Політехнік" - БК "Одеса" 73:89 (15:23 16:27, 12:22, 30:16)

"Політехнік": Девіс (18+5 підбирань +6 передач), Козлов (8), Кромер (13+4 втрати), Грем (20+10 підбирань +6 втрат), Завадський (2+4 підбирання +3 блок-шоти ) - старт; Рочняк (8+5 підбирань), Чугунов, Кузнецов (4), Колотилов.

"Одеса": Мейсі (11+7 підбирань +6 передач), Бєліков, Пустозвонов (18+6 підбирань), Хелманіс (5), Шеляковс (13+7 підбирань +6 передач) - старт; Новиков (5+6 підбирань), Скрипець, Балабан (2), Щепкін (8+4 підбирання), Ткачук (6), Мартін (20+4 підбирання).

У другому поєдинку між "Дніпром" і "Київ-Баскетом" інтрига зберігалася до фінальної чверті. У підсумку в неймовірній боротьбі перемогу 78:76 здобули господарі і чинні володарі трофею.

Дніпряни завдяки неймовірній підтримці трибун вийшли вперед, правда столичні гості відстали від суперника на відстань кількох атак. "Київ-Баскету" вдалося дуже швидко прийти в себе і зрівняти рахунок, а після медіа тайм-ауту вперше в матчі вийти вперед. "Дніпро" відчайдушно чинив опір, проте зрівняти рахунок не зміг, а ось у киян гра налагодилася, а баззер-біттер у виконанні Моріса Кріка подарував киянам перемогу в першій десятихвилинці з різницею +6.

Однак в дебюті другої чверті дніпряни дуже швидко відіграли негативну різницю і зрівняли рахунок. Обидві команди включилися в боротьбу. Кияни володіли мінімальною перевагою, проте суперник дихав у спину. Дві непоступливих команди боролися за результат, що відобразилося в рахунку: перед великою перервою "Дніпро" лише на один бал випереджав гостей зі столиці.

Ривок +6 у виконанні "Київ-Баскета" дозволив столичній команді знову вийти вперед, правда, "Дніпро" дуже швидко цю різницю нівелював. Безкомпромісна боротьба на майданчику зберегла інтригу до заключної десятихвилинки, де команди знову розділяв всього один бал.

Кінцівка зустрічі видалася дуже напруженою. Дніпряни володіли мінімальною перевагою, таодна далека атака киян могла кардинально змінити ситуацію. Господарі завдяки двом влучним триочковим кидкам за три хвилини до кінця зустрічі вперше в матчі зробили різницю +7 в свою користь.

І коли здавалося, що дніпряни вже забезпечили собі путівку в фінал, "Київ-Баскет" проявив характер і знову зрівняв рахунок. Долю поєдинку вирішив фол на Сергієві Тимофієнку, який з лінії штрафних забезпечив своїй команді продовження боротьби за головний трофей.

"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 78:76 (18:24, 21:14, 18:18, 21:20)

"Дніпро": Вільховецький (3), Мішула (16+5 передач), Закурдаєв (10), Тимофієнко (9+10 підбирань +4 перехоплення), Кушніров (5) – старт; Шундель (9), Ревзін (2), Натяжко (3), Глєбов (4 передачі), Сизов (7+4 передачі), Фесенко (14+7 підбирань +4 передачі +2 блок-шоти)

"Київ-Баскет": Латкович (17+7 підбирань +8 передач +3 перехоплення –4 втрати), Крік (19+5 підбирань), Крутоус (9), Нванкво (15+5 підбирань), Челован (4) – старт ; Сандул (2), Луценко (2), Петров (6), Носков (2)

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