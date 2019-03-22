Визначився переможець регулярного сезону Суперліги Парі-Матч

Відбулися фінальні поєдинки регулярного сезону Суперліги Парі-Матч. Перемогу в першій частині турніру здобуло "Запоріжжя", яке в боротьбі за перше місце обіграло прямого конкурента - южненський "Хімік".

Команди, налаштовані на перемогу, зі старту успішно "поливали" з-за дуги і, сконцентрувавшись на атаці, на двох заробили майже 50 очок. При цьому запорожці на правах господарів володіли невеликою перевагою.

Запоріжжя - Хімік ФБУ

У другій десятихвилинці після настанов своїх тренерів суперники почали уважніше захищатися. "Запоріжжя" все ще вело в рахунку, проте "Хімік", який часто вигравав свої поєдинки мало не з фінальною сиреною, рватися в бій не поспішав.

Після перерви запоріжці зробили різницю +10, проте южненці, швидко зібравшись, нівелювали цю різницю.

Перед заключною чвертю "Запоріжжя" вело в рахунку, але "Хімік" з відстані далекої атаки буквально дихав їм у спину. Справжні гойдалки почалися в кінцівці зустрічі, коли команди по черзі виходили вперед, тримаючи уболівальників в напрузі. В результаті запорожці завдяки ривку 11:0 забезпечили собі перемогу в матчі і в регулярному сезоні чемпіонату.

БК "Запоріжжя" - "Хімік" 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 20:13)

"Запоріжжя": Холтон (14+6 передач), Кондраков (8+7 передач), Мироненко (11), Хілл (22+5 підбирань +3 перехоплення +3 блок-шота), Преслі (5) - старт; Овдеєнко (6), Шевченко (11), Трент (13+8 підбирань +3 передачі +4 перехоплення +4 втрати), Титов (3).

"Хімік": Едвін (18+5 підбирань +7 передач), Рябчук (12), Войналович (10), Павлов (8+7 підбирань +4 передачі), Джонс (6+8 підбирань) - старт; Антипов (5+5 підбирань), Марченко (8), Сидоров (15+5 підбирань +5 втрат).

Третім в Суперлізі Парі-Матч став "Дніпро", який в драматичному вирішальному поєдинку ведучи в рахунку по ходу зустрічі, поступився чинному чемпіону - "Черкаським Мавпам".

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" 89:86 (22:27 17:21, 22:18, 28:20)

"Черкаські Мавпи": Бояркін (2+4 передачі), Кольченко (21+4 передачі), Ткаченко (9+5 підбирань +3 перехоплення), Нікс (0+5 підбирань), Чумаков (8) – старт; Янг (18), Отверченко (12), Коуклі (11), Скапінцев (6), Липовцев (2), Воєвода.

"Дніпро": Вільховецький (6), Мішула (19+4 втрати), Закурдаєв (13+6 підбирань +3 перехоплення), Глєбов (11+4 передачі), Тимофієнко (20+4 передачі) – старт; Ревзін (10+5 підбирань), Фесенко (6), Кожем'якін (1), Сизов, Натяжко, Шундель.

В інших двох матчах "Одеса" впевнено обіграла "Миколаїв", а "Київ-Баскет" у поєдинку, який нічого не вирішував, з різницею в один бал поступився "Політехніку".

МБК "Миколаїв" – БК "Одеса" 67:82 (20:20 20:17, 13:20, 14:25)

МБК "Миколаїв": Зотов (6+4 передачі), Попов (14+5 підбирань +4 передачі), Омоера (10), Давидюк (9), Анікієнко (2) – старт; Приймак (13+5 підбирань), Адедіран (8+9 підбирань + 4 передачі), Хохоник (3), Тонченко (2), Мусієнко (0 +7 підбирань +3 перехоплення), Бобров.

БК "Одеса": Мейсі (8+10 передач), Пустозвонов (14), Мартін (16+4 передачі), Бєліков (14+3 блок-шота), Хелманіс (8+12 підбирань +4 передачі +3 блок-шоти) – старт; Новіков (10), Ткачук (5), Шеляковс (4+7 підбирань), Щепкін (3).

"Київ-Баскет" - "Політехнік" 75:76 (18:19, 16:11, 21:22, 20:24)

"Київ-Баскет": Горобченко (3+3 передачі), Луценко, Крутоус (4+5 втрат), Нванкво (4), Челован (14+7 підбирань) - старт; Сандул (8+5 підбирань +5 передач), Носков (4), Петров (17+6 підбирань), Крік (16), Латкович (5+4 підбирання).

"Політехнік": Девіс (17+6 підбирань +6 передач), Кромер (18+11 підбирань +4 втрати), Козлов (16), Грем (12+14 підбирань +2 перехоплення), Завадський (7+5 підбирань) - старт; Рочняк (6), Чугунов, Кузнєцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України виключила з виконкому організації дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка, який закликав молодих гравців залишати країну.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram