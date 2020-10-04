У неймовірному фіналі визначився переможець Кубка України з баскетболу

Южненський "Хімік" у сенсаційному фіналі Кубка України з баскетболу обіграв дніпровський "Дніпро" і вдруге у своїй історії виграв трофей.

Матч на паркеті ФСК "Олімп" завершився з рахунком 78:77, водночас переможний кидок був закинутий із сиреною.

Дніпряни почали поєдинок феєрично. Потужними швидкими атаками від Террелла і Кравцова, трьома точними кидками з-за дуги від Закурдаєва, підопічні Дениса Журавльова просто зім'яли суперника, оформивши ривок 18:4.

"Хімік" зміг отямитися лише до середини тайму. Сольна гра Льюїса Саллівана дозволила повернути южненців у боротьбу. У другій чверті на допомогу американцеві прийшли Зотов і Рябчук. Троє лідерів "Хіміка" змогли відіграти розрив, і команди пішли на велику перерву з рахунком 41:40 на користь "Дніпра".

У другій половині ситуація повторилася. Пропущений ривок 7:14 змусив Віталія Степанівського терміново брати таймаут. Баскетболісти з Дніпра були лідерами на всіх ділянках майданчика, методично набираючи очки.

Наприкінці періоду малюнок на паркеті почав змінюватися. Южненці безперервно набирали свої очки, за кілька хвилин до кінця зусиллями Марченка скоротивши відставання до 1 пункту. Але триочковий баззер із сиреною від Террелла відвів команди на перерву з рахунком 64:60 на користь "Дніпра".

У четвертій чверті дніпряни двома влучними кидками з-за дуги від Тимофієнка і Террела збільшили розрив до 10 балів, але господарі вкотре змогли зробити камбек. За 31 секунду до фінальної сирени рахунок був 75:75, коли Террелл точно влучив два штрафні. У "Хіміка" було 13 секунд, і Марченко із сиреною приніс перемогу своїй команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі команда Журавльова, хоча і не без нервів, але досить впевнено виграла свій півфінальний матч в "Одеси". "Хімік" провів неймовірно напружену і виснажливу битву з овертаймом проти "Київ-Баскета".

На шляху до Фіналу чотирьох "Дніпро" здобув впевнену перемогу над "Запоріжжям", чемпіон України "Хімік" не зазнав проблем у грі проти "Тернополя", столичний "Київ-Баскет" розгромив МБК "Миколаїв", а БК "Одеса" був сильнішим за команду з Житомира.