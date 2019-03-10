Визначився переможець Кубка України з баскетболу

У Дніпрі 10 березня в матчі "Дніпра" проти БК "Одеса" визначився володар Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд.

Третій раз поспіль найкращою командою кубкової першості став "Дніпро", перемігши на паркеті спорткомплексу "Шинник" з рахунком 74:69.

Господарі невиразно розпочали зустріч, поступаючись супернику в єдиноборствах під кільцями. Одесити з американським новачком Брюсом Мейсі раз по раз випереджали опонентів в діях як під кільцями, так і за дугою.

У другій чверті бенефіс американця продовжився. Його 13 очок дозволили підопічним Олега Юшкіна піти на перерву, виграючи 44:33.

Після перерви гра змiнилась. Одесити просто зупинилися, дозволяючи дніпрянам безроздільно панувати на обох кінцях майданчика. В середині 4-ї чверті рахунок був 66:55. Третю чверть чинні володарі Кубка виграли 20:9, а на стартi четвертої організували ривок 14:2!

Баскетболісти з Південної Пальміри змогли оговтатися від такого нокдауну, за 2 хвилини скоротивши гандикап до 3 балів. Більшого БК "Одеса" домогтися не вдалося.

"Дніпро" – БК "Одеса" 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

Дніпро: Вільховецький, Мішула (20 + 5 передач), Закурдаев (4 + 5 підбирань ), Тимофієнко (24 + 9 підбирань + 4 втрати), Натяжко (8 + 6 підборів) – старт; Глєбов (6 + 4 передачі), Ревзін (5), Фесенко (5 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Сизов (2), Шундель (0 + 4 втрати).

БК Одеса: Мейсі (19 + 7 підбирань + 13 передач + 4 втрати), Щепкін (12), Пустозвонов (11 + 6 підбирань), Новіков (10), Хелманіс (2) – старт; Шеляков (11), Мартін (4 + 5 підборів), Ткачук, Скрипець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфінальних поєдинках одесити переграли харківський Політехнік (89:73), а дніпряни в напруженій боротьбі вирвали перемогу у "Київ-Баскета" (78:76).

Нагадаємо, що раніше визначилася команда-переможниця жіночого Кубка України з баскетболу.

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