Визначився чемпіон СБЛУ ТАСкомбанк

У Запоріжжі зіграно заключні поєдинки сезону в Студентській баскетбольній лізі України Таскомбанк.

У матчі за третє місце чемпіон останніх двох сезонів ЗНТУ з Запоріжжя переміг НМетАУ з Дніпра.

У вирішальному матчі сезону зійшлися команди Національного університету кораблебудування з Миколаєва та Черкаського національного університету.

Перша половина зустрічі пройшла практично за рівної боротьби. Спершу миколаївці вийшли вперед на п’ять очок. Черкасці до великої перерви відіграли відставання. А вже по перерві перевага ЧНУ стала помітнішою. До заключних хвилин третьої чверті миколаївці ще намагалися схилити хід боротьби на свою користь. Та надалі ЧНУ остаточно взяла поєдинок під свій контроль. То ж у заключній чверті гравці з Черкас свого не впустили. Команда ЧНУ – новий чемпіон Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк.

У переможців найбільше очок набрав Микита Воєвода – 19. Микита Руслов набрав 16 очок + 11 підбирань + 9 передач. У Дмитра Скапінцева 16 очок + 11 підбирань. У миколаївців Вадим Заплотинський став найрезультативнішим гравцем фіналу – 21 очко + 19 підбирань.

За підсумками змагань визначено найкращих гравців. Найкращий захисник - Вадим Биков (ЗНТУ), найкращий форвард - Микита Руслов (ЧНУ), найкращий центровий – Вадим Заплотинський (НУК). А титул MVP отримав Дмитро Скапінцев (ЧНУ).

СБЛУ ТАСКОМБАНК

Фінал чотирьох. Чоловіки

21 травня

Запоріжжя

Фінал

НУК (Миколаїв) – ЧНУ (Черкаси) – 73:87

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

СБЛУ ТАСкомбанк ФБУ

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