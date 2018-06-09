Визначився чемпіон НБА

У четвертому матчі фіналу плей-офф Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Голден Стейт Ворріорс" в гостях переміг "Клівленд Кавальєрс" 85:108 і з рахунком 4:0 виграв серію. "Ворріорс" в шостий раз в своїй історії завоювали головний трофей НБА.

Головним героєм зустрічі став захисник "воїнів" Стефен Каррі, який записав до свого активу 37 очка, 6 підбору і 4 передачі. Його одноклубник Кевін Дюрант оформив тріпл-дабл з 20 очок, 12 підбирань і 10 передач.

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У складі "Кавальєрс" найрезультативнішим став форвард Леброн Джеймс, який набрав 23 очки, зробив 7 підбирань і віддав 8 передач. У його одноклубника центрового Кевіна Лава в активі 13 очок і 9 підбирань.

Варто відзначити, що "Ворріорс" стали чемпіонами втретє за останні чотири сезони (2014/15, 2016/17, 2017/18).

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