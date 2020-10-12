Визначився чемпіон НБА. Відео

Михайло Морозов Баскетбол 09:48, 12.10.2020

"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпіонами НБА у 17-й раз в історії франшизи, обігравши "Маямі Хіт" у шостому матчі фіналу – 106:93 та 4:2 за підсумками серії.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став ЛеБрон Джеймс з "Лейкерс", який набрав 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У "Маямі" найкращий результат показав Бем Адебайо, який закінчив зустріч з 24 очками, 10 підбираннями та 5 передачами.

ЛеБрон Джеймс кидає з-під кільця
Тайлер Хірро проти Кайла Кузми
Ентоні Девіс проти гравців "Майамі"

Для команди з Лос-Анджелеса ця перемога стала першою з 2010 року. Джеймс був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії, завоювавши вже четвертий у своїй кар'єрі титул MVP у вирішальних матчах плей-оф НБА.

Тільки Майкл Джордан випереджає ЛеБрона Джеймса за кількістю титулів MVP фіналу НБА
Twitter НБА
"Лейкерс" стали чемпіонами НБА 2019/20
Twitter НБА
ЛеБрон Джеймс і Реджон Рондо
Twitter НБА
ЛеБрон Джеймс і Дуайт Ховард
Twitter НБА
ЛеБрон Джеймс і Ентоні Девіс
Twitter НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США визначився переможець Кубка Стенлі.

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Спорт Баскетбол

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