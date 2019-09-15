Визначився бронзовий призер чемпіонату світу з баскетболу

Збірна Франції з баскетболу змогла привернути гру з Австралією, здобути перемогу (67:59), і завоювати бронзові медалі чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Пекіні.

Австралійці захопили ініціативу з перших хвилин і легко повели в рахунку. Завдяки зусиллям Ендрю Богута і Джо Інглса представники зеленого континенту впевнено домінували на паркеті, всю першу половину лідируючи в рахунку 30:21.

Франція після великої перерви спробувала перевернути ситуацію. Блискуча гра дворазового чемпіона Євроліги Нандо де Коло допомогла скоротити відставання про двох пунктів 42:44.

Перелом стався в четвертій десятихвилинці, коли французи просто задавили опонентів своєю міццю.

Матч за 3-е місце

Франція – Австралія – 67:59 (11:16 10:14, 21:16 25:13)

15 вересня 2019 року. Пекін. "Вукесон Спорт Центр"

Франція: Нтілікіна (2), Фурньє (16 + 5 підбирань), Ніколя Батум (9 + 6 передач + 3 перехоплення), М'Байе, Гобер (2) – старт; Альбісу (9), Де Коло (19), Пуарье (8 + 7 підбирань), Лабейрі (2 + 6 підборів)

Австралія: Міллс (15 + 2 блокшота), Деллаведова (4 + 5 передач), Інглс (17 + 5 підбирань), Кей (9 + 5 підбирань), Богут (5 + 6 підбирань – 4 втрати) – старт; Бейнс (5), Мітч Крик, Гулдінг, Лендейл (4)

Франція - Австралія ФІБА

Франція - Австралія ФІБА

Франція - Австралія ФІБА

Франція - Австралія ФІБА

Франція - Австралія ФІБА

Франція - Австралія ФІБА

Фінальний поєдинок Аргентина - Іспанія розпочнеться о 15:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці позбавила коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу дару мови в прямому ефірі.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!