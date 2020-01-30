Визначилися всі учасники Фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу

"Дніпро" здобув впевнену домашню перемогу над "Запоріжжям" в останньому чвертьфінальному матчі Кубка України з баскетболу та приєднався до півфіналістів змагання.

Господарі майданчика мали перевагу в 9 очок після першого поєдинку, який завершився з рахунком 75:66, і без проблем довели справу до перемоги й у рідних стінах. Гра була зроблена вже після фіналу першої половини, яку "Дніпро" закінчив з перевагою в 27 очок. У другій частині поєдинку "Запоріжжя" зуміло скоротити відставання від суперників, але впритул наблизитися до дніпрян їм так і не вдалося – 94:80.

"Дніпро" переміг "Запоріжжя" у чвертьфіналі Кубка України з баскетболу UA-Football

Найрезультативнішим гравцем матчу став розігрувальний гостей Андрій Кожем'якін, який зумів набрати 26 очок, 6 підбирань і 6 передач. У "Дніпра" найвищу результативність показав Джаред Таррелл із 22 очками.

У такий спосіб дніпряни приєдналися до "Київ-Баскета", "Хіміка" та БК "Одеси" у Фіналі чотирьох Кубка України.

Дніпро – Запоріжжя – 94:80 (24:13, 33:17, 20:25, 17:25)

Дніпро: Таррелл 22о + 5пр, Глєбов 16, Закурдаєв 12, Фесенко 9, Тимофієнко 8о + 6пд, Коломойський 7, Дугат 6о + 5пд + 10пр, Шундель 6, Корнієнко 3О + 10пд, Сизов 3, Чумаков 2

Запоріжжя: Кожем'якін 26о + 6пд + 6ін, Шевченко 13, Сандул 12о + 8пд, Преслі 9о + 12пд, Міхєєв 8, Липовцев 5, Рендолф 5, Нємцу 2, Мироненко, Буц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України з баскетболу "Хімік" не стикнувся з проблемами у чвертьфінальному поєдинку Кубка проти "Тернополя".

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