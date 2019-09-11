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11 вересня • оновлено в 22:11
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Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з баскетболу

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Збірна Австралії, у впертій боротьбі перемігши Чехію (82:70), стала четвертим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу-2019, який в ці дні проходив у Китаї.

Раніше в 1/2 фіналу вийшли Іспанія, Аргентина, а також Франція - яка сенсаційно обіграла команду США. Ця поразка для "зірково-смугастих" стало першим за 13 років виступів на великих міжнародних турнірах.

В останній раз американська збірна зазнавала поразки в матчі топ-турніру в півфіналі ЧС-2006, поступившись збірній Греції з рахунком 95:101.

Півфінальна серія стартує 13 вересня. Об 11:00 відбудеться матч Іспанія - Австралія, а о 15:00 - Аргентина - Франція.

12 вересня пройдуть поєдинки за 5-7 місця, де Сербія прийме США (14:00), а Польща зустрінеться з Чехією (16:00).

Визначилися всі півфіналісти чемпіонату світу з баскетболу

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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