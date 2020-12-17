Визначилися всі пари Фіналу восьми Кубку України з баскетболу

Після того, як у четвер, 17 грудня, "Хімік" і Южного за сумою двох матчів обіграв "Харківських Соколов", в Україні стали відомі всі пари Фіналу восьми Кубка країни з баскетболу.

"Хімік" зіграє з "Черкаськими Мавпами", "Запоріжжя" буде битися з "Київ-Баскетом", "Миколаїв" – з "Дніпром". "Будівельник" зустрінеться з "Прометеєм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, департамент Федерації баскетболу України через складну епідеміологічну ситуацію в країні з 23 грудня по 10 січня призупинив розіграш Кубка України. Решта поєдинків плей-оф будуть зіграні в форматі Фіналу восьми впродовж трьох днів вже в новому році.

Нагадаємо, що 7 грудня "Київ-Баскет" зумів відіграти відставання в десять очок після поразки в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Тернополя" та вийти до чвертьфіналу турніру.

Чинним переможцем Кубка України є южненський "Хімік", який 4 жовтня в неймовірному фіналі обіграв "Дніпро".