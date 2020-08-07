Визначилися учасники п'ятого туру Суперліги Парі-Матч з баскетболу 3х3

Визначився склад учасників п'ятого туру Суперліги Парі-Матч з баскетболу 3х3 серед чоловіків, який відбудеться в неділю, 9 серпня, в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), в рамках змагання пройдуть два раунди – кваліфікаційний та основний (груповий). В основну сітку турніру вже вийшли вісім команд, дві з яких – Україна 1 і Україна 2 – отримали Wild Card від ФБУ.

Через складну епідемічну ситуацію в кваліфікації візьмуть участь не більше 12 учасників, які розіграють між собою 4 путівки в груповий раунд.

Основний раунд. чоловіки:

Україна 1, Україна 2, Україна U-23 (1), України U-23 (2), "СумДу", "Ніко-Баскет", "Новомосковськ", "Профільтех-Житомир".

Кваліфікація. чоловіки:

Україна U-18 (1), Україна U-18 (2), "Запоріжжя", "Bad boys Kamyanske", "Peace Duck", "Run'n'gun", "Stifler", "Street Ball Kings", БК "Чернігів", "Як хочеш", "Шамани" і "Привіт".

Призовий фонд змагань складе 32 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвертому турі Суперліги Парі-Матч з баскетболу 3х3, який пройшов в Одесі, у чоловіків перемогла збірна України U-23.