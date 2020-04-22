Визначилися півфіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч

22 квітня відбулися чвертьфінальні поєдинки Cyber Суперліги Парі-Матч – першого кіберспортивного турніру серед українських професійних баскетболістів.

У четвірку найсильніших гравців Cyber Суперліги Парі-Матч увійшли Олександр Липовий ("Бостон"), Юрій Кондраков ("Юта"), Андрій Кожем'якін ("Даллас") і В'ячеслав Петров ("Лейкерс").

Результати 1/4 фіналу:

22 квітня

Олександр Липовий (Бостон) - Роман Новіков (Нью-Орлеан) – 2:0 (80:74, 82:66)

У першому матчі серії боротьба видалася майже рівною. Ривок Олександра на останніх хвилинах забезпечив йому перемогу. А вже в другому поєдинку Олександр упевнено захопив перевагу та довів зустріч до перемоги.

Андрій Кожем'якін (Далас) – Вадим Прокопенко (Бруклін) – 2:1 (69:83, 72:70, 53:47)

У цій парі два поєдинки не визначили півфіналіста. Спочатку Прокопенко потужною грою в другій половині забезпечив собі перемогу в першому матчі. Однак у другому поєдинку ініціативу перехопив Кожем'якін та втримав переможний рахунок.

Олександр Антипов (Філадельфія) – Юрій Кондраков (Юта) – 0:2 (52:59, 56:58)

Наступним півфіналістом став Кондраков, який двічі обіграв Антипова. Той на груповому етапі не зазнав жодної поразки.

Максим Закурдаєв (Голден Стейт) – В'ячеслав Петров (Лейкерс) – 0:2 (32:68, 45:66)

У цій парі Петров максимально використав перевагу своїх гравців та двічі впевнено переміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.