Визначилися переможці Суперліги Парі-Матч 3х3
У Одесі 30 серпня відбулися матчі фінального етапу сезону Суперліги Парі-Матч 3х3.
У змаганнях взяли участь найсильніші за рейтингом після п’яти турів команди чоловіків та жінок, які впродовж сезону виступили хоча б у трьох турах.
Відтак у жінок перемогу виборола команда "Київ-Баскета" (Христина Філевич, Ганна Рульова, Наталя Цюбик, Ганна Ольховик). У фіналі вона впевнено перемогла господарів з одеського "ІнтерХіма" – 21:6.
Третє місце серед жінок здобула національна збірна України. MVP – Ганна Рульова.
У чоловіків перемогу в фіналі здобула місцева "Одеса" (Роман Новіков, Антон Давидюк, Антон Мусієнко, Денис Носков). Господарі в вирішальному матчі здолали NMSK – 17:13.
Третє місце посіла команда "Ніко-Баскет". MVP – Денис Носков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча і жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стали переможцями 5-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3, який відбувся 9 серпня на столичному НСК Олімпійський.