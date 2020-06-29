Визначилися переможці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3

Михайло Морозов Баскетбол 09:49, 29.06.2020

У київському Гідропарку відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, в рамках якого визначилися переможці у чоловічій і жіночій сітках змагань.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, команда Івано-Франківської області (Анна Рульова, Вероніка Космач, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле) виграла перший етап турніру, розгромивши "Устриць на карантині" з рахунком 20:5. Третіми стали представниці "Франківська", а найкращою баскетболісткою – Анна Рульова.

Команда Івано-Франківської області виграла перший етап чемпіонату України з 3х3
Офіційний сайт ФБУ
"Устриці на карантині"
Офіційний сайт ФБУ
"Франківськ"
Офіційний сайт ФБУ
Анна Рульова - MVP жіночої сітки чемпіонату України 3х3
Офіційний сайт ФБУ

Одеське "Динамо" (Роман Новіков, Олексій Щепкін, Ернесто Ткачук та Антон Мусієнко) перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, здолавши у фіналі "Red Star" (Олександр Кобець, Дмитро Липовцев, Юрій Кондраков і Сергій Ярошенко) з рахунком 21:16. Третє місце залишилося за командою "Вятрачок", за яку виступали Антон Давидюк, Микола Полюляк, Віталій Капко і Дмитро Кич. Приз найкращому гравцеві чоловічої сітки завоював Олексій Щепкін з команди переможців.

"Динамо" Одеса перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України по 3х3
Офіційний сайт ФБУ
"Red Star"
Офіційний сайт ФБУ
"Вятрачок"
Офіційний сайт ФБУ

Відзначимо, що наступний тур чемпіонату України 3х3 відбудеться 11-12 липня на заході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суперлігу Парі-Матч збираються розширити до десяти команд.

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

У ЗСУ трапився спалах коронавірусу: десятки заражених

Київ захлеснула хвиля пограбувань: серед білого дня атакують жінок і відбирають навіть продукти

Блогер з Житомира посадив за кермо дитину на швидкості 100 км/год. Відео

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна

У Китаї заявили про успішне випробування вакцини проти COVID-19