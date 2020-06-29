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Визначилися переможці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Баскетбол
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Радість гравців одеського 'Динамо'

Радість гравців одеського "Динамо" (Джерело фото - офіційний сайт ФБУ).

У київському Гідропарку відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, в рамках якого визначилися переможці у чоловічій і жіночій сітках змагань.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, команда Івано-Франківської області (Анна Рульова, Вероніка Космач, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле) виграла перший етап турніру, розгромивши "Устриць на карантині" з рахунком 20:5. Третіми стали представниці "Франківська", а найкращою баскетболісткою – Анна Рульова.

Команда Івано-Франківської області виграла перший етап чемпіонату України з 3х3

Команда Івано-Франківської області виграла перший етап чемпіонату України з 3х3 Офіційний сайт ФБУ

"Устриці на карантині"

"Устриці на карантині" Офіційний сайт ФБУ

"Франківськ"

"Франківськ" Офіційний сайт ФБУ

Анна Рульова - MVP жіночої сітки чемпіонату України 3х3

Анна Рульова - MVP жіночої сітки чемпіонату України 3х3 Офіційний сайт ФБУ

Одеське "Динамо" (Роман Новіков, Олексій Щепкін, Ернесто Ткачук та Антон Мусієнко) перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, здолавши у фіналі "Red Star" (Олександр Кобець, Дмитро Липовцев, Юрій Кондраков і Сергій Ярошенко) з рахунком 21:16. Третє місце залишилося за командою "Вятрачок", за яку виступали Антон Давидюк, Микола Полюляк, Віталій Капко і Дмитро Кич. Приз найкращому гравцеві чоловічої сітки завоював Олексій Щепкін з команди переможців.

"Динамо" Одеса перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України по 3х3

"Динамо" Одеса перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України по 3х3 Офіційний сайт ФБУ

"Red Star"

"Red Star" Офіційний сайт ФБУ

"Вятрачок"

"Вятрачок" Офіційний сайт ФБУ

Відзначимо, що наступний тур чемпіонату України 3х3 відбудеться 11-12 липня на заході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суперлігу Парі-Матч збираються розширити до десяти команд.

Баскетбол 3х3
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