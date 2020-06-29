Визначилися переможці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3

У київському Гідропарку відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, в рамках якого визначилися переможці у чоловічій і жіночій сітках змагань.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, команда Івано-Франківської області (Анна Рульова, Вероніка Космач, Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле) виграла перший етап турніру, розгромивши "Устриць на карантині" з рахунком 20:5. Третіми стали представниці "Франківська", а найкращою баскетболісткою – Анна Рульова.

Команда Івано-Франківської області виграла перший етап чемпіонату України з 3х3 Офіційний сайт ФБУ

"Устриці на карантині" Офіційний сайт ФБУ

"Франківськ" Офіційний сайт ФБУ

Анна Рульова - MVP жіночої сітки чемпіонату України 3х3 Офіційний сайт ФБУ

Одеське "Динамо" (Роман Новіков, Олексій Щепкін, Ернесто Ткачук та Антон Мусієнко) перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, здолавши у фіналі "Red Star" (Олександр Кобець, Дмитро Липовцев, Юрій Кондраков і Сергій Ярошенко) з рахунком 21:16. Третє місце залишилося за командою "Вятрачок", за яку виступали Антон Давидюк, Микола Полюляк, Віталій Капко і Дмитро Кич. Приз найкращому гравцеві чоловічої сітки завоював Олексій Щепкін з команди переможців.

"Динамо" Одеса перемогло в чоловічій сітці першого етапу чемпіонату України по 3х3 Офіційний сайт ФБУ

"Red Star" Офіційний сайт ФБУ

"Вятрачок" Офіційний сайт ФБУ

Відзначимо, що наступний тур чемпіонату України 3х3 відбудеться 11-12 липня на заході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суперлігу Парі-Матч збираються розширити до десяти команд.