Визначилися переможці 4-го туру Суперліги Парі-Матч 3х3

У неділю, 19 липня, в Одесі пройшли матчі четвертого туру Суперліги Парі-Матч 3х3, яка була припинена через пандемію коронавiрусу.

У жінок в фіналі перший склад збірної України (Ганна Ольховик, Христина Філевич, Віта Горобець) переміг збірну України U-23 – 19:18. MVP стала Христина Філевич. Переможці отримали чек на 12 000 гривень, а фіналістки – на 7 000.

Христина Філевич, Ганна Ольховик, Володимир Холопов, Віта Горобець ФБУ

У матчі за третє місце Франківськ-ПНУ переміг другий склад збірної України – 21:3. Франкіським баскетболісткам дістався чек на 4 000 гривень.

У чоловіків у фіналі молодіжна збірна України U-23 першим складом (Антон Мусієнко, Ілля Нємцу, Сергій Старцев, Владислав Фролов) вирвала перемогу в національної збірної – 21:17. MVP став Ілля Нємцу. Переможці отримали чек на 15 000 гривень, фіналісти – на 10 000.

У матчі за третє місце НМСК переміг другий склад молодіжної збірної України U-23 – 22:14. Призерам дістався чек на 7 000 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3.