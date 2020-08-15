Визначилися переможці 4-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3

У Хмельницькому 15 серпня визначилися переможці 4-го туру літнього сезону чемпіонату України з баскетболу 3х3.

У категорії жінок перемогу здобула команда "Устриці на карантині" (Світлана Колібабчук, Ганна Бакал, Наталя Булавицька, Яна Самур), яка перемогла в фіналі КІВС-Львів (Анастасія Ковтун, Анастасія Климчук, Оксана Веремчук, Катерина Штик) – 16:11.

У матчі за третє місце Франківськ перемогла МОБІ – 21:8. MVP – Наталя Булавицька.

У чоловіків "Run’n’Gun" (Вадим Довідний, Олексій Соловйов, Євген Сахнюк, Максим Нікітін) перемогла в вирішальному матчі житомирський "Профільтех" (Роман Дмитренко, Дмитро Кравченко, Кирило Корчагін, Сергій Юрченко) – 12:10.

У поєдинку за третє місце "Промбудсфера" здолала "Вятрачок" – 16:15. MVP – Олексій Соловйов.

Тому в змаганнях залишився заключний етап – фінал сезону. Він відбудеться 24 серпня в Івано-Франківську. Участь у ньому візьмуть 12 найсильніших команд чемпіонату. По два фіналісти зіграних чотирьох регіональних турів автоматично отримали місце в основній сітці. Ще чотири учасники визначаться в кваліфікації.

Загальний призовий фонд Фіналу чемпіонату України 3х3 становить 115 тисяч гривень. З яких у чоловічій категорії розіграють 80 тисяч гривень, а у жіночій – 35 000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири регіональних туру відбулися в Києві, Одесі, Кам'янському.

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