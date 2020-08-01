Визначилися переможці 3-го етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3

У Кам'янському відбувся третій етап чемпіонату України з баскетболу 3х3, за підсумками якого були визначені переможці в жіночій і чоловічій сітках змагань.

У чоловіків чемпіоном турніру стала команда "Чорновики" (Дмитро Липовцев, Ілля Нємцу, Максим Нікітін, Михайло Горобченко), яка у напруженому фіналі перемогла "Фантазерів" (Анатолій Конєв, Костянтин Анікієнко, Олександр Тищенко, Ярослав Кадигроб) – 21:18.

Чернетки ФБУ

Третє місце у чоловіків посіла команда СумДУ (Ігор Юркевичус, Ігор Стародуб, Ілля Кабацюра, Сергій Старцев), яка у втішному фіналі здолала Peace Duck (Артем Ковальов, Микита Ханча, Дмитро Головчик, Владислав Куриленко) - 21:9.

БК Франківськ ФБУ

У жінок чемпіонками стали гравчині БК Франківськ (Тетяна Юркевичус, Дар’я Тимофеєва, Олена Тетерук, Ксенія Афанасьєва), які у фінальному матчі здолали Устриць на карантині (Світлана Колібабчук, Ганна Бакал, Наталія Булавітська, Яна Самур) – 16:14.

Призовий фонд чоловічого турніру від преміум-спонсора адвокатського об’єднання Еквіта становитиме 50 тисяч гривень. Жінкі розіграють між собою 10 тисяч гривень.

Таким чином, наразі вже відбулися три тури чемпіонату 3х3. У Києві змагалися команди Центру. Найсильнішими стали команда Івано-Франківської області у жінок та "Динамо-Одеса" у чоловіків. У Одесі серед команд Півдня найсильнішими стали "Устриці на карантині" серед жінок та "Промбудсфера" у чоловіків.

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в Одесі визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3.