Визначилися фіналістки Євробаскету-2019

Збірні Іспанії та Франції пробилися до фіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу-2019.
У півфіналах чинні чемпіонки континенту обіграли господарок першості сербок - 71:66, а француженки виявилися сильнішими за представниць Великобританії - 63:56.
Magic Johnson. Michael Jordan. Marine Johannes. Must be something about the MJ initials - @ Marinej5 with her @FRABasketball 🇫🇷 career-high 20 PTS when it mattered most 💯. #EuroBasketWomen pic.twitter.com/OFLWs6hLGB- #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 6 липня 2019 р
Laia with the perfect dime 🎯 ➡️ Marta with the 👌. Never gets old 🏀! #EuroBasketWomen @baloncestoESP 🇪🇸 @Martaxargay- #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 6 липня 2019 р
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Головний матч за "золото" Євробаскету-2019 пройде в неділю, 7 липня. Початок о 21:30.
Всі чотири команди згідно з регламентом кваліфікувалися на ОІ. Також на Олімпіаду потрапили команди Бельгії та Швеції. Відбірковий турнір до Ігор пройде з 2 по 10 лютого 2020 року.
Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і залишила турнір.
Спершу українки поступилися іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).
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