ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Визначилися фіналістки Євробаскету-2019

Визначилися фіналістки Євробаскету-2019
Вирішальний матч відбудеться в неділю, 7 липня
4.6тЧитати матеріал російською

Збірні Іспанії та Франції пробилися до фіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу-2019.

У півфіналах чинні чемпіонки континенту обіграли господарок першості сербок - 71:66, а француженки виявилися сильнішими за представниць Великобританії - 63:56.

Головний матч за "золото" Євробаскету-2019 пройде в неділю, 7 липня. Початок о 21:30.

Визначилися фіналістки Євробаскету-2019

Всі чотири команди згідно з регламентом кваліфікувалися на ОІ. Також на Олімпіаду потрапили команди Бельгії та Швеції. Відбірковий турнір до Ігор пройде з 2 по 10 лютого 2020 року.

Новини
Росія зганьбилася на ЧЄ-2019 і не потрапила на Олімпіаду

Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і залишила турнір.

Спершу українки поступилися іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Євробаскет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробаскет-2019
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А ахрессор выйграл ЧМ по пляжному волейболу...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel