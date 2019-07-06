Визначилися фіналістки Євробаскету-2019

Збірні Іспанії та Франції пробилися до фіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу-2019.

У півфіналах чинні чемпіонки континенту обіграли господарок першості сербок - 71:66, а француженки виявилися сильнішими за представниць Великобританії - 63:56.

Головний матч за "золото" Євробаскету-2019 пройде в неділю, 7 липня. Початок о 21:30.

Всі чотири команди згідно з регламентом кваліфікувалися на ОІ. Також на Олімпіаду потрапили команди Бельгії та Швеції. Відбірковий турнір до Ігор пройде з 2 по 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що жіноча збірна України програла всі три матчі групового етапу на Євробаскеті-2019 і залишила турнір.

Спершу українки поступилися іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли латвійкам (74:82).

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