Визначилися фіналістки Євробаскету-2019

Збірні Іспанії та Франції пробилися до фіналу жіночого чемпіонату Європи з баскетболу-2019.

У півфіналах чинні чемпіонки континенту обіграли господарок першості сербок - 71:66, а француженки виявилися сильнішими за представниць Великобританії - 63:56.

Magic Johnson. Michael Jordan. Marine Johannes. Must be something about the MJ initials - @ Marinej5 with her @FRABasketball 🇫🇷 career-high 20 PTS when it mattered most 💯. #EuroBasketWomen pic.twitter.com/OFLWs6hLGB