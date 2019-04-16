Визначилися фіналісти Суперліги Парі-Матч

Южненський Хімік у п'ятому, вирішальному, поєдинку півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу обіграв вдома "Дніпро" (76:71) і вийшов у фінал Суперліги Парі-Матч.

У фіналі "Хімік" зіграє з "Київ-Баскетом", який раніше пройшов БК "Запоріжжя".

Хімік - Дніпро ФБУ

З перших секунд гості заволоділи ініціативою. Потужна гра під кільцями Кирила Фесенка та точні кидки Тимофієнка дозволили команді з Дніпра впевнено почуватися на майданчику.

Перелом трапився в середині другої чверті. "Хімік" налагодив триочкові кидки і став іти у відрив. Точні "трюльники" Марченка і Сидорова, впевнена гра Деона Едвіна привели до ривка 15-3. Але нокауту не вийшло.

Перерва пішла на користь підопічним Дениса Журавльова, які змогли прийти до тями і повернутися в гру. Баскетболісти з Дніпра щільніше заграли в захисті проти американських легіонерів "Хіміка", плюс точні дальні кидки Мішули дозволили команді виграти чверть 14:25.

Заключна десятихвилинка пройшла в напруженій боротьбі. Дніпряни ухвалили правильне рішення бити в слабке місце суперника - в трьохсекундну зону, де Натяжко і Фесенко помітно переважали в габаритах своїх опонентів.

За 5 хвилин до кінця рахунок був 61:66 на користь чинних володарів Кубка України, але нерви сильнішими виявилися у южненців. Перехоплення Едвіна і триочковий Марченко зробили на останній хвилині рахунок 72:68.

Гравці з Дніпра спробували врятувати зустріч, але кидки з-за триочкової дуги успіху не принесли.

Фінальна серія до трьох перемог стартує 20 квітня матчем "Хімік" - "Київ-Баскет". Початок гри в Южному о 14:00. У цей же день бронзову серію відкриють БК "Запоріжжя" і "Дніпро".

Нагадаємо, що перший матч півфінальної серії завершився сенсаційною перемогою "Хіміка" (95:85). У другому поєдинку баскетболісти з Одеської області в додатковий час також обіграли "Дніпро" (92:86).

Перша домашня гра для "Дніпра" завершилася розгромною перемогою - 90:53. Також упевнено дніпряни виграли і четвертий поєдинок серії (93:77).

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