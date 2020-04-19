Визначилися чвертьфіналісти Cyber Суперліги Парі-Матч
У суботу, 18 квітня, відбулися матчі другого ігрового дня Cyber Суперліги Парі-Матч. За підсумками цих поєдинків визначилися учасники плей-оф, які продовжать боротьбу в 1/4 фіналу.
Варто відзначити, що перші два місця групи "А" зустрінуться з першими двома гравцями групи "В". Геймери, що вийшли з групи "С" зіграють проти представників групи "D".
У плей-оф серії триватимуть до двох перемог. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 22 квітня.
Група А
Олександр Липовий
Вадим Прокопенко
Група В
Андрій Кожем’якін
Роман Новіков
Група С
Олександр Антипов
В’ячеслав Петров
Група D
Максим Закурдаєв
Юрій Кондраков
Пари 1/4 фіналу:
Олександр Липовий - Роман Новіков
Андрій Кожем'якін - Вадим Прокопенко
Олександр Антипов - Юрій Кондраков
Максим Закурдаєв - В'ячеслав Петров
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.