Визначено стартові п’ятірки та тренерів команд України та Легіону на Матч Зірок Суперліги-2020

Вже зовсім скоро, 1 лютого, київський Палац спорту прийматиме довгоочікуваний Матч Зірок Суперліги-2020. Нарешті сталі відомі стартові п’ятірки матчу, який пройде у традиційному форматі Зірок України проти Зірок Легіону. Визначали п’ятірки вболівальники, які активно брали участь у голосуванні.
Збірна Зірок України
Максим Луценко (Миколаїв, 25%)
Кирило Марченко (Хімік, 18%)
Олексій Онуфрієв (Миколаїв, 12%)
Андрій Войналович (Хімік, 17%)
Макс Конате (Прометей, 19%)
Збірна Зірок Легіону
Генрі Дугат (Дніпро, 12%)
Квентін Петерсон (Миколаїв, 38%)
Кіндал Хілл (Київ-Баскет, 14%)
Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи, 13%)
Рамел Браун (Одеса, 17%)
Відзначимо, що серед легіону велику кількість голосів отримав і центровий "Миколаєва" Кервін Брістол (15%), однак за регламентом Матчу Зірок лише три гравці з однієї команди можуть бути представлені в стартових п'ятірках. Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі Зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч і ще по 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором івента. Вибір тренерів буде оголошено вже завтра, 22 січня.
Також представляємо тренерів команд — командою України керуватимуть головний тренер "Дніпра" Денис Журавльов та керманич "Хіміка" Віталій Степановський.
Легіон очолюватиме латвійський тандем — Карліс Муйжнієкс ("Прометей") та Айнарс Багатскіс ("Київ-Баскет").
Квитки на зірковий івент ви можете придбати за цим посиланням.
Раніше президент ФБУ Михайло Бродський заявив, що на матчі плей-офф баскетбольної Суперліги Парі-Матч хоче запросити зарубіжних арбітрів .
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