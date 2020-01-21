Визначено стартові п’ятірки та тренерів команд України та Легіону на Матч Зірок Суперліги-2020

Вже зовсім скоро, 1 лютого, київський Палац спорту прийматиме довгоочікуваний Матч Зірок Суперліги-2020. Нарешті сталі відомі стартові п’ятірки матчу, який пройде у традиційному форматі Зірок України проти Зірок Легіону. Визначали п’ятірки вболівальники, які активно брали участь у голосуванні.

Збірна Зірок України

Максим Луценко (Миколаїв, 25%)

Кирило Марченко (Хімік, 18%)

Олексій Онуфрієв (Миколаїв, 12%)

Андрій Войналович (Хімік, 17%)

Макс Конате (Прометей, 19%)

Збірна Зірок Легіону

Генрі Дугат (Дніпро, 12%)

Квентін Петерсон (Миколаїв, 38%)

Кіндал Хілл (Київ-Баскет, 14%)

Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи, 13%)

Рамел Браун (Одеса, 17%)

Відзначимо, що серед легіону велику кількість голосів отримав і центровий "Миколаєва" Кервін Брістол (15%), однак за регламентом Матчу Зірок лише три гравці з однієї команди можуть бути представлені в стартових п'ятірках. Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі Зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч і ще по 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором івента. Вибір тренерів буде оголошено вже завтра, 22 січня.

Також представляємо тренерів команд — командою України керуватимуть головний тренер "Дніпра" Денис Журавльов та керманич "Хіміка" Віталій Степановський.

Легіон очолюватиме латвійський тандем — Карліс Муйжнієкс ("Прометей") та Айнарс Багатскіс ("Київ-Баскет").

Квитки на зірковий івент ви можете придбати за цим посиланням.

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