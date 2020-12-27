Визначено символічну збірну першої частини сезону Суперліги Паріматч

Тоді як регулярний чемпіонат Суперліги Паріматч пішов на новорічні канікули, а команди готуються до повернення вже на початку січня, Федерація баскетболу України підбиває підсумки першої частини сезону.

Клуби елітного дивізіону відіграли півтора кола регулярки і наближаються до екватора сезону, тож напередодні Нового року пропонуємо вашій увазі символічну збірну стартового відрізку сезону:

Денис Лукашов розігруючий захисник (Прометей, 13 матчів) – 11.1 очка, 6.5 передачі, 3.5 підбирання (РЕ 17.2)

Джаред Террелл атакувальний захисник (Дніпро, 9 матчів) – 16.0 очка, 2.8 підбирання, 1.4 підбирання (РЕ 14.0)

Богдан Близнюк легкий форвард (Київ-Баскет, 12 матчів) – 13.5 очка, 5.6 підбирання, 3.8 передачі (РЕ 17.8)

Аверейл Югба важкий форвард (Тернопіль, 12 матчів) – 14.2 очка, 7.8 підбирання, 2.1 передачі (РЕ 19.7)

Тайрел Нельсон центровий (Хімік, 12 матчів) – 17.8 очка, 7.5 підбирання, 2.8 передачі (РЕ 18.4)

Раніше Федерація баскетболу України назвала топ-5 гравців збірної України за кількістю матчів.

25 грудня ФБУ показала найкращі моменти дев'ятого і за сумісництвом останнього ігрового тижня Суперліги Паріматч 2020 року, у межах якого в чемпіонаті України з баскетболу було зіграно чотири матчі.