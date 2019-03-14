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/Баскетбол

Визначено MVP Суперліги Парі-Матч в лютому

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Баскетболіст збірної Олександр Мішула став найкращим гравцем лютого в розіграші Суперліги Парі-Матч.

Протягом місяця в голосуваннях тренерів команд першості фігурували Брендон Янг ( "Черкаські Мавпи"), Станіслав Тимофеєнко та Олександр Мішула (обидва – "Дніпро"), Телджон Кромер і Делван Грем (обидва – "Політехнік"), а також Сергій Павлов з "Хіміка".

Олександр Мішула (з м'ячем)

Олександр Мішула (з м'ячем)

ФБУ

Зрештою в тренерському опитуванні утворилося двовладдя: однакову кількість разів в збірних туру називали Кромера та Павлова, а відразу за ними розташувалися обидва гравці "Дніпра".

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На думку вболівальників, найкращим в лютому був Кіндал Хілл з "Запоріжжя", який випередив з невеликим відривом тих же Мішулу та Кромера.

Оцінка ж представників TM Parimatch також багато в чому збіглася з думкою вболівальників і тренерів. З тією лише різницею, що тут першим було визначено Олександра Мішулу, другим Сергія Павлова і третім Кіндала Хілла.

Визначено MVP Суперліги Парі-Матч в лютому

В результаті найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч в лютому став дніпровець Олександр Мішула. Його ігрові показники склали: 15,5 очок, 4,2 передачі, два перехоплення в середньому за гру з коефіцієнтом ефективності 12,8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Черкаські Мавпи" в неймовірному за інтригою поєдинку переграли "Одесу" в Суперлізі Парі-Матч.

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Теми
Чемпіонат України з баскетболуСуперліга
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
БК Дніпро
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