Вирішальна битва: анонс фіналу Кубка України з баскетболу

У Дніпрі 10 березня в матчі "Дніпра" проти БК "Одеса" визначиться володар Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд. Початок о 14:00. Трансляція на каналі XSport.

У півфінальних поєдинках одесити переграли харківський "Політехнік" (89:73), а дніпряни в напруженій боротьбі вирвали перемогу у "Київ-Баскета" (78:76).

Дніпро - БК Одеса

У поточному сезоні обидва фіналісти вже чотири рази зустрічалися між собою в Суперлізі Парі-Матч. Господарі двічі перемагали в Дніпрі (90:85 і 90:72). А в Одесі гості виграли лише другий матч в кінці лютого - 72:59. Зате в грудні сильнішими були одесити - 71:65.

Команда Дениса Журавльова залишається в стабільному складі протягом сезону. А підопічні Олега Юшкіна провели ротацію напередодні вирішальної частини змагального року. І саме один з новачків, Девін Мартін, в півфіналі Кубка проти "Політехніка" став з 20 очками найрезультативнішим у складі переможців.

На шляху до фіналу одесити перемогли "Прометей", "Миколаїв" і "Політехнік". "Дніпро" пройшов "СумДУ", "Запоріжжя", "Київ-Баскет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава ФБУ Михайло Бродський дав велике інтерв'ю,

Напередодні виконкому ФБУ, який відбудеться 12 березня, Михайло Юрійович дав оцінку виступу чоловічої збірної в кваліфікації Кубка Світу, прокоментував свій вихід з виконкому НОК, фейковий новини про себе, оцінив конкуренцію в Суперлізі Парі-Матч і відповів на ще ряд питань.

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