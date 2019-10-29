Українець Лень відзначився розкішним данком за "Атланту" в матчі НБА

Український баскетболіст, легіонер "Атланти" Олексій Лень зіграв у матчі проти "Філадельфії" в рамках чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НБА.

Олексій Лень в матчі "Атланта" - "Філадельфія"

Українець провів на паркеті 18 хвилин. За цей час він встиг набрати п'ять очок, зробити три підбирання, три асисти й одне перехоплення. Лень реалізував два з шести кидків з гри (0 з 3 – триочкові). Зазначимо, що в активі Олексія – чудовий данк після довгої передачі через все поле від Трея Янга. Коефіцієнт корисності нашого гравця склав +1.

Команда Леня зіграла невдало: "Гокс" розгубили перевагу, здобуту в першій чверті (+9) і в підсумку поступилися супернику з розривом всього два очки – 103:105.

Ще один українець Святослав Михайлюк поки не дебютував у новому сезоні. Без його участі "Детройт" обіграв "Індіану".

"Атланта" – "Філадельфія" 103:105 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)

"Атланта": Янг (25 + 9 передач - 7 втрат), Коллінз (16 + 8 підбирань + 6 фолів), Хантер (14 + 9 підбирань), Лень (5 очок (2/3 двоочкові, 0/3 триочкових, 1/2 штрафні, 3 підбирання (2 в нападі), 3 передачі, 1 перехоплення), Реддіш (4) – старт; Фернанду (11), Паркер (6), Джонс (3), Гертер (6), Картер (4) , Тернер (2), Бембро (7)

"Філадельфія": Ембіід (36 + 13 підбирань – 7 втрат), Річардсон (14), Гарріс (13), Сіммонс (13), Горфорд (5 + 9 підборів + 4 блокшотов) – старт; Скотт (0), Енніс (3), О'Квінн (2), Тібулл (8 + 4 перехоплень), Мілтон (9), Коркмаз (2)

"Детройт" – "Індіана" 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)

"Детройт": Драммонд (18 + 18 підбирань – 6 втрат), Кеннард (14), Морріс (8), Снелл (8), Фрейзер (2 + 8 передач) – старт; Мейкер (0), Вуд (19 + 12 підбирань), Роуз (10), Браун (11 + 7 підбирань), Гелловей (6)

"Індіана": Сабоніс (21 + 14 підборів), Уоррен (19 + 5 перехоплень), Тернер (16), Брогдон (15 + 8 підбирань + 11 передач), Самнер (5) – старт; Ліф (6), Голідей (6), МакДермотт (0), МакКоннелл (6)

"Нью-Йорк" – "Чикаго" 105: 98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18)

"Нью-Йорк": Барретт (19 + 15 підборів), Рендл (13 + 14 підбирань - 8 втрат), Морріс (10), Робінсон (10 + 9 підбирань), Пейтон (3) – старт; Гібсон (0), Портіс (28 + 11 підборів), Нокс (14), Нілікіна (0), Еллінгтон (8)

"Чикаго": Лавіні (21), Картер (20 + 10 підборів), Маркканен (18), Портер (7), Саторанскі (2) – старт; Корнет (2), Янг (15), Уайт (5), Арчідьяконо (5), Данн (3)

"Торонто" – "Орландо" 104: 95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)

"Торонто": Лоурі (26), Сіака (24 + 9 підбирань), ВанВліт (14), Анунобі (12 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Газоль (10 + 10 підборів) – старт; Буше (2), Ібака (9 + 10 підборів), Маккоя (3), Девіс (0), Павелл (4)

"Орландо": Айзек (24 + 7 підбирань), Фурньє (18), Огастін (10), Вучевіч (5 + 12 підбирань), Гордон (2) – старт; Аміну (7 + 4 перехоплень), Бамба (5), Фульц (13), Картер-Вільямс (0), Росс (11)

"Мілуокі" – "Клівленд" 129: 112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)

"Мілуокі": Міддлтон (21 + 8 підбирань), Лопес (16), Адетокумбо (14 + 10 підбирань + 7 передач), Бледсоу (14 + 8 передач), Меттьюз (14) – старт; Вілсон (0), Ільясова (3), Лопес (2), Гілл (19 + 8 підбирань), ДіВінчензо (0), Коннотон (17), Корвер (9)

"Клівленд": Секстон (18), Томпсон (17 + 13 підбирань), Лав (15 + 16 підбирань), Осман (10), Гарленд (9) – старт; Кук (2), Ненс-молодший (15 + 8 підбирань), Деллаведова (5), Кларксон (17), Портер (4)

"Новий Орлеан" – "Голден Стейт" 123:134 (23:27 32:45, 24:31, 44:31)

"Новий Орлеан": Інгрем (27 + 10 підбирань), Болл (12 + 9 передач), Гарт (12), Окафор (6), Редік (5) – старт; Меллі (2), Гейс (19), Джексон (9), Александер-Вокер (15 + 9 передач), Вільямс (16)

"Голден Стейт": Каррі (26 + 11 передач), Расселл (24 + 7 підбирань + 8 передач), Грін (16 + 17 підбирань + 10 передач), Пул (13), Робінсон-мл. (12 + 9 підбирань) – старт; Крісс (4), Спеллман (8 + 8 підборів), Паскаль (8), Боумен (0), Еванс (0), Лі (23 + 11 підбирань)

"Г'юстон" – "Оклахома" 116: 112 (22:35 30:27, 39:18, 25:32)

"Г'юстон": Гарден (40 + 7 передач), Вестбрук (21 + 12 підбирань + 9 передач - 5 втрат), Такер (17 + 9 підбирань), Капела (15 + 7 підбирань - 5 втрат), Хаус (9) – старт; Сефолоша (0), Чендлер (0), Ріверс (4), МакЛемор (0), Гордон (10)

"Оклахома": Шей (22 + 9 підбирань), Галлінарі (17), Пол (15 - 6 втрат), Адамс (6 + 12 підбирань), Фергюсон (0) - старт; Ноел (15), Бейзлі (3), Надер (3), Шредер (22 + 7 передач), Діалло (9)

"Сан-Антоніо" – "Портленд" 113: 110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)

"Сан-Антоніо": Дерозал (27 + 7 підбирань - 5 втрат), Олдрідж (15 + 7 підбирань + 5 блокшотов), Форбс (14 + 7 підбирань), Мюррей (7 + 7 підбирань + 8 передач), Лайлз (0 + 8 підбирань) – старт; Гей (8), Пелтль (2), Вайт (21), Міллс (12), Белінеллі (7)

"Портленд": Ліллард (28 + 9 підбирань + 7 передач), Макколлум (27), Худ (11), Вайтсайд (8 + 7 підборів), Толівер (5 + 10 підбирань) – старт; Лабіссьер (10), Гезонья (8), Бейзмор (3 + 6 фолів), Сімонс (10)

"Сакраменто" – "Денвер" 94: 101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)

"Сакраменто": Фокс (20 + 9 передач), Бьеліца (12), Барнс (12 + 8 підбирань), Гілд (5 - 5 втрат), Дедмон (4) - старт; Аріза (9), Голмс (24 + 12 підборів), Джозеф (2), Богданович (6)

"Денвер": Мюррей (18), Гарріс (17), Бартон (13 + 9 підбирань), Міллсеп (9), Йокіч (9 + 13 підборів) – старт; Пламлі (10 + 7 підбирань), Крейг (2 + 8 підбирань), Грант (9), Морріс (6), Бізлі (8)

"Фінікс" – "Юта" 95:96 (21:28 18:18, 31:24, 25:26)

"Фінікс": Букер (21), Убре (18), Бейнс (12 + 6 фолів), Рубіо (10 + 10 підбирань + 8 передач), Шарич (4) – старт; Камінські (10 + 8 підбирань), Джонсон (3), Бріджес (0), Картер (15), Джонсон (2)

"Юта": Богданович (29 - 5 втрат), Мітчелл (25), Гобер (15 + 18 підбирань - 5 втрат), О'Ніл (7), Конлі (1) –- старт; Інглс (3 + 9 підбирань), Ньянг (2), Грін (8), Девіс (0), Мудіай (6)

"Кліпперс" – "Шарлотт" 111: 96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22)

"Кліпперс": Леонард (30 + 7 підбирань), Шемет (16), Зубац (7 + 5 блокшотов), Беверлі (5), Паттерсон (3) – старт; Кабенгеле (0), Грін (3), Гаррелл (19 + 7 підбирань), Гарклесс (5), Волтон (0), Робінсон (0), Вільямс (23), Менн (0)

"Шарлотт": Розір (17 - 5 втрат), Зеллер (14 + 13 підборів), Вашингтон (11 + 7 підбирань), Бріджес (8), Бейкон (5) – старт; Вільямс (2), Бійомбо (10), Грем (14 + 12 передач), Монк (15)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Лень допоміг "Атланті" здобути перемогу в матчі чемпіонату НБА.

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