Відомого гравця НБА вигнали з команди після позитивного тесту на COVID-19

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Чикаго Буллс" розірвав контракт зі своїм важким форвардом Ноа Вонле після того, як він отримав позитивний тест на COVID-19, повідомляє в Twitter авторитетний американський журналіст Yahoo! Sports Кріс Гейнс.

) "Чикаго Буллс" розірвав контракт c Ноа Вонле Twitter Кріс Хейнс

Самоізоляція, на яку пішов Вонле, завадить його підготовці до майбутнього сезону. Власники "Буллс" прийняли рішення достроково відрахувати гравця.

25-річний Вонле виступав за такі команди як "Денвер", "Міннесота", "Нью-Йорк" і "Портленд". Під час студентської кар'єри грав за команду університету Індіани "Індіана Хузерс".

У своєму дебютному сезоні в "Хузерс" Вонле був включений в третю збірну всіх зірок конференції Big Ten і в збірну новачків, а також був названий новачком року. За 30 ігор сезону він в середньому набирав за гру 11,3 очка, робив 9 підбирань і 1,4 блокшота.

У листопаді 2020-го Ноа підписав річний договір з "биками", за яким заробив би 2 мільйони доларів. Угода стала б гарантованою на початку сезону.

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