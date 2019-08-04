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Відомий спортсмен здав допінг-тест і виявився вагітним

1.9т Читати матеріал російською

Тест на допінг відомого американського баскетболіста Ді Джея Купера вказав на його вагітність.

Виданню RTV стали відомі деталі розслідування, яке було порушено Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) в 2018 році по відношенню до Купера. Баскетболіст підмінив пробу, коли намагався отримати право виступати за команду Боснії та Герцеговини.

Спортсмена видало те, що в сечі був виявлений гормон, який виробляється в організмі вагітної жінки.

Купер був дискваліфікований на два роки. Покарання баскетболіста закінчується 20 червня 2020 року.

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Американець відомий за виступами за грецький "Панатінаїкос" і російський "Єнісей". У сезоні-2017/2018 Купер став срібним призером Ліги чемпіонів ФІБА в складі "Монако", за яке виступає українець Сергій Гладир.

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