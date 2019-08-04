Відомий спортсмен здав допінг-тест і виявився вагітним

Тест на допінг відомого американського баскетболіста Ді Джея Купера вказав на його вагітність.

Виданню RTV стали відомі деталі розслідування, яке було порушено Міжнародною федерацією баскетболу (ФІБА) в 2018 році по відношенню до Купера. Баскетболіст підмінив пробу, коли намагався отримати право виступати за команду Боснії та Герцеговини.

Спортсмена видало те, що в сечі був виявлений гормон, який виробляється в організмі вагітної жінки.

Купер був дискваліфікований на два роки. Покарання баскетболіста закінчується 20 червня 2020 року.

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Американець відомий за виступами за грецький "Панатінаїкос" і російський "Єнісей". У сезоні-2017/2018 Купер став срібним призером Ліги чемпіонів ФІБА в складі "Монако", за яке виступає українець Сергій Гладир.

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