Відомий коментатор напророкував проблеми НБА через брак сексу

Максим Богданов Баскетбол 20:45, 1.07.2020 Оновлено: 21:19, 1.07.2020

Відомий телеведучий Стівен Ей Сміт заявив, що гравці НБА залишатимуть кампус в Орландо через сексуальну незадоволенiсть.

На думку авторитетного журналіста, нестача сексу у баскетболістів може спровокувати контакт із зараженими на коронавірус дружинами або подругами.

"Невже хтось справді думає, що ці хлопці впродовж трьох місяців будуть обходитися без "дозвілля", до якого вони всі звикли? Хтось повинен це сказати! Ви дійсно думаєте, що ці люди сидітимуть без дружин і дівчат? Як ви думаєте, чому вони хотіли відновити сезон у Вегасі? Проблема полягає в тому, що перший місяць в Орландо вони проведуть самі. Кажу вам, вони порушать правила "бульбашки", – сказав Сміт в ефірі шоу First Take на ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) порушив карантин, викликаний пандемією коронавiрусу, заради секс-вечірки з моделями.

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

В "ЛНР" двох "народних міліціонерів" підірвали гранатою. Фото зрадників

Клялися воювати до перемоги й віддали життя: історії захисників України, які загинули в червні на Донбасі

Переселенець з Луганська влаштував суперечку з фанатом "георгіївської" стрічки в Харкові. Відео

Сподіваюся, люди усвідомлюють, скільки ми страждали від Росії, – Підручний

У Черкасах від COVID-19 помер хірург, який нещодавно поховав брата-лікаря