Відомий коментатор передрік проблеми НБА через брак сексу

Відомий телеведучий Стівен Ей Сміт заявив, що гравці НБА будуть залишати кампус в Орландо через сексуальну незадоволенiсть.

На думку авторитетного журналіста, нестача сексу у баскетболістів може спровокувати контакт із зараженими на коронавірус дружинами або подругами.

"Невже хтось справді думає, що ці хлопці впродовж трьох місяців будуть обходитися без "дозвілля ", до якого вони всі звикли? Хтось повинен це сказати! Ви дійсно думаєте, що ці люди будуть сидіти без дружин і дівчат? Як ви думаєте, чому вони хотіли відновити сезон у Вегасі? Проблема полягає в тому, що перший місяць в Орландо вони проведуть одні. Кажу вам, вони порушать правила "бульбашки", – сказав Сміт в ефірі шоу First Take на ESPN.

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