Відомий баскетболіст Джей Ар Сміт ногами побив лежачого незнайомця

Михайло Морозов Баскетбол 11:20, 1.06.2020

Чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2016 року в складі "Клівленд Кавальєрс" Джей Ар Сміт побив незнайомця, який розбив скло в його машині.

Як повідомляє TMZ Sports, гравець повалив порушника на асфальт і почав завдавати йому удари ногами, кілька разів влучивши в голову. У ситуацію втрутилися друзі Сміта, які допомогли білошкірому хлопцю втекти від розлюченого баскетболіста.

Джей Ар Сміт

"Один із цих бісових білих хлопців не знав, куди він біжить, і розбив вікно в моїй вантажівці. Я наздогнав його і надрав йому дупу. Справа не в кольорі шкіри, а в помсту за мою машину", – прокоментував скандальну ситуацію Сміт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перспективного американського баскетболіста Тешона Хайтауера заарештували за підозрою у вбивстві.

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

Чехія опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

Ілларіонов про плани Путіна: коронавірус врятував Україну, але катастрофа неминуча

Декларація Порошенко: 300 млн на благодійність і 188 млн податків

Покараний за критику Зеленського майор ЗСУ підхопив коронавірус

На Львівщині від коронавірусу помер медик: тиждень був у важкому стані