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1 червня • оновлено в 12:18
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/ Баскетбол

Відомий баскетболіст Джей Ар Сміт ногами побив лежачого незнайомця

2.4т
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Чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2016 року в складі "Клівленд Кавальєрс" Джей Ар Сміт побив незнайомця, який розбив скло в його машині.

Як повідомляє TMZ Sports, гравець повалив порушника на асфальт і почав завдавати йому удари ногами, кілька разів влучивши в голову. У ситуацію втрутилися друзі Сміта, які допомогли білошкірому хлопцю втекти від розлюченого баскетболіста.

Джей Ар Сміт

Джей Ар Сміт

"Один із цих бісових білих хлопців не знав, куди він біжить, і розбив вікно в моїй вантажівці. Я наздогнав його і надрав йому дупу. Справа не в кольорі шкіри, а в помсту за мою машину", – прокоментував скандальну ситуацію Сміт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перспективного американського баскетболіста Тешона Хайтауера заарештували за підозрою у вбивстві.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
НБА
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