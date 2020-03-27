Ексбаскетболістка Катерина Кейру, яка грала за збірну Росії, написала звернення до президента РФ Володимира Путіна через відмову її колишнього чоловіка Івана Новосельцева платити аліменти.

"У мене настала межа сил і терпіння. Вдень 25 березня я дізналася, що засідання у справі про аліменти для Теодора (сина спортсменки – Ред.) перенесли ще на півтора місяці. Я прийняла рішення і написала звернення до президента РФ Путіна В.В., оскільки хочу звернути увагу держави на те, що відбувається. З огляду на обставини, дітям і жінкам підтримка зараз потрібна особливо", – підписала Кейру пост у себе в Instagram.

Катерина Кейру Спорт-Експрес

Вона пояснила, що опинилася у важкій ситуації, коли проблеми навалилися на неї з усіх боків.

"З одного боку – зрада і безвідповідальність чоловіка, з іншого – син, якому я потрібна більше за всіх на світі, як і він мені, і я повинна бути сильною і здоровою, а з третього – небезпека через загрозу коронавірусу та кардинальна зміна в житті! Я – відповідальна мама, і я неймовірно схвильована тим, що відбувається!" – додала ексбаскетболістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська гімнастка Надія Васіна жорстко звернулася до Володимира Путіна.

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