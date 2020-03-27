Ексбаскетболістка Катерина Кейру, яка грала за збірну Росії, написала звернення до президента РФ Володимира Путіна через відмову її колишнього чоловіка Івана Новосельцева платити аліменти.
"У мене настала межа сил і терпіння. Вдень 25 березня я дізналася, що засідання у справі про аліменти для Теодора (сина спортсменки – Ред.) перенесли ще на півтора місяці. Я прийняла рішення і написала звернення до президента РФ Путіна В.В., оскільки хочу звернути увагу держави на те, що відбувається. З огляду на обставини, дітям і жінкам підтримка зараз потрібна особливо", – підписала Кейру пост у себе в Instagram.
Катерина Кейру
Спорт-Експрес
Вона пояснила, що опинилася у важкій ситуації, коли проблеми навалилися на неї з усіх боків.
"З одного боку – зрада і безвідповідальність чоловіка, з іншого – син, якому я потрібна більше за всіх на світі, як і він мені, і я повинна бути сильною і здоровою, а з третього – небезпека через загрозу коронавірусу та кардинальна зміна в житті! Я – відповідальна мама, і я неймовірно схвильована тим, що відбувається!" – додала ексбаскетболістка.
У мене настав межа сил і терпіння. Вдень, 25 березня, я дізналася, що засідання у справі про аліменти для Теодора перенесли ще на півтора місяці. На мене обрушилася тонна думок про те, що ж тепер мені робити далі, як жити. Адже тільки суд зараз може допомогти в даній ситуації! Засідання було призначене на двадцять п'ятій березня, я ніби цілу вічність чекала його, а тепер ще така невідомість. З одного боку зрада і безвідповідальність чоловіка, з іншого боку син, який потребує мене більше всіх на світі, як і я в ньому і я повинна бути сильною і здоровою, а з третього боку небезпека від загрози коронавируса і кардинальна зміна в житті! Я відповідальна мама і я шалено схвильована тим, що відбувається! Я прийняла рішення і написала звернення Президенту РФ Путіну В.В., так як хочу звернути увагу держави на те, що відбувається. З огляду на обставини, дітям і жінкам підтримка зараз потрібна особливо. Я вірю, що можливо внести зміни до постанови Президії Верховного Суду РФ 🇷🇺 і розширити категорії невідкладних справ, додавши судові суперечки в інтересах неповнолітніх громадян Росії - АЛІМЕТИ, ОСПАРИВАНИЕ, ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА, ПОЗБАВЛЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ). Заради того, щоб діти і жінки були захищені, я готова приймати такі рішення і висловлювати свою громадянську позицію в зверненні до держави. @supcourtrf @ 1tv @tvrussia @ 60minuttv @ntvru @ infomoscow24 @meduzapro @mash_breaking @government_rf @sovsportru @championat_com @sportsru @sport_express @rsportru @bolshoi_sport @ 5_tv @matchtv_channel @rtrussian @echomsk @onlinekpru @ i360air # КатерінаКейру # Кейру # катерінановосельцева # діти # жінки # аліменти # росія #russia # суд # справедливість # времяпокажет # сім'я # мама # мамаімалиш # праваребенка # коронавірус # пандемія # карантин # життя # доля # спорт # баскетбол #basketball # женщінавправесказать
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська гімнастка Надія Васіна жорстко звернулася до Володимира Путіна.
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