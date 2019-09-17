Відбувся перший матч за Суперкубок України з баскетболу

Баскетбольний клуб "Дніпро" з однойменного міста став переможцем першого матчу за Суперкубок України. Зустріч у Южному проти місцевого "Хіміка" завершилася з рахунком 63:78.

Гості з перших секунд захопили ініціативу і не віддавали її до фінальної сирени. Ривок 7:1 став нокаутуючим для гравців "Хіміка". Лише легіонери команди змогли якось врятувати ситуацію, кілька разів точним трюльником вразивши кільце дніпрян.

У другій чверті домінування володаря Кубка України продовжилося. Баскетболісти з Южного нічого не могли протиставити Кирилу Фесенку і Станіславу Тимофієнку, які безроздільно панували під обома щитами.

Після великої перерви "Дніпро" зменшив оберти і гравці з Южного кілька разів мали чудову нагоду переламати хід зустрічі, проте так і не змогли продуктивно зіграти в захисті.

Гра у відповідь пройде на майданчику "Дніпра" 21 вересня. Початок о 14:00.

"Хімік" – "Дніпро" 63:78 (18:29, 13:14 14:17 18:18)

Хімік: Вільямс (2), Марченко (3), Салліван (13), Войналович (9+4 підбирання), Ковальов (4+10 підбирань +3 передачі) – старт; Рябчук (8+5 підбирань), Рахімшаіков, Козак, Горобченко (13+4 передачі), Угба (11).

Дніпро: Дугат (11+7 передачі), Закурдаєв (3), Глєбов (9+6 підбирань), Тимофієнко (7), Фесенко (9+4 підбирання +2 блокшоти) – старт; Чумаков (6), Шундель (3), Санон (17+7 підбирань), Корнієнко (11+9 підбирань), Сизов (2).

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Нагадаємо, що рік тому "Дніпро" також став володарем Суперкубка України. Підопічні Дениса Журавльова обіграли "Черкаські Мавпи" (80:75), і за сумою двох матчів завоювали найпрестижніший трофей.

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