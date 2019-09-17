Головна Новини
17 вересня • оновлено в 20:44
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Відбувся перший матч за Суперкубок України з баскетболу

985 Читати матеріал російською

Баскетбольний клуб "Дніпро" з однойменного міста став переможцем першого матчу за Суперкубок України. Зустріч у Южному проти місцевого "Хіміка" завершилася з рахунком 63:78.

Відбувся перший матч за Суперкубок України з баскетболу

Гості з перших секунд захопили ініціативу і не віддавали її до фінальної сирени. Ривок 7:1 став нокаутуючим для гравців "Хіміка". Лише легіонери команди змогли якось врятувати ситуацію, кілька разів точним трюльником вразивши кільце дніпрян.

У другій чверті домінування володаря Кубка України продовжилося. Баскетболісти з Южного нічого не могли протиставити Кирилу Фесенку і Станіславу Тимофієнку, які безроздільно панували під обома щитами.

Після великої перерви "Дніпро" зменшив оберти і гравці з Южного кілька разів мали чудову нагоду переламати хід зустрічі, проте так і не змогли продуктивно зіграти в захисті.

Гра у відповідь пройде на майданчику "Дніпра" 21 вересня. Початок о 14:00.

"Хімік" "Дніпро" 63:78 (18:29, 13:14 14:17 18:18)

Хімік: Вільямс (2), Марченко (3), Салліван (13), Войналович (9+4 підбирання), Ковальов (4+10 підбирань +3 передачі) – старт; Рябчук (8+5 підбирань), Рахімшаіков, Козак, Горобченко (13+4 передачі), Угба (11).

Дніпро: Дугат (11+7 передачі), Закурдаєв (3), Глєбов (9+6 підбирань), Тимофієнко (7), Фесенко (9+4 підбирання +2 блокшоти) – старт; Чумаков (6), Шундель (3), Санон (17+7 підбирань), Корнієнко (11+9 підбирань), Сизов (2).

Новини
Визначився переможець чемпіонату світу з баскетболу

Нагадаємо, що рік тому "Дніпро" також став володарем Суперкубка України. Підопічні Дениса Журавльова обіграли "Черкаські Мавпи" (80:75), і за сумою двох матчів завоювали найпрестижніший трофей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила склад учасників і регламент нового сезону Суперліги Парі-Матч.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперкубок України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок України
Теги
БК Дніпро БК Хімік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel