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3 вересня • оновлено в 19:20
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/ Баскетбол

Відбувся найдраматичніший матч чемпіонату світу з баскетболу

1.5т Читати матеріал російською

Збірна США з баскетболу здобула важку перемогу над Туреччиною (93:92 ОТ) в першому груповому етапі чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Китаї.

Доля зустрічі, яку в соцмережах назвали найдраматичнішою на мундіалі, вирішили два штрафні кидки за 2 секунди до кінця овертайму.

За 12 секунд до кінця основного часу турки вели +2, але за 0,1 до фінальної сирени американський форвард Джейсон Тейтум не влучив один з трьох штрафні кидки, перевівши гру в додатковий час.

В овертаймі турецька команда знову вела +1 за 12 секунд до кінця, і мала можливість збільшити свою перевагу, але Осман не потрапив два кидка з лінії штрафного, а американці свій шанс не упустили, впевнено реалізувавши обидві штрафні спроби.

Відбувся найдраматичніший матч чемпіонату світу з баскетболу

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу посіла підсумкове п'яте місце в групі I в кваліфікації чемпіонату світу-2019. Наша команда здобула 5 перемог в 12 матчах, не пробившись до фінальної частини турніру.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай Пекін
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