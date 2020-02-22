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22 лютого • оновлено в 12:13
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Відбір на Євробаскет-2021: Агафонов зробив прогноз на матч Україна - Угорщина

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Центровий угорського клубу "Залакерамія ЗТЕ", а також ексбаскетболіст збірної України Андрій Агафонов поділився своїми думками про майбутній матч відбору до Евробаскетe-2021 проти Угорщини.

"Вдома ми повинні їх перемагати. Я думаю наші переможуть Угорщину в 7-10 очок, щоб був хоч якийсь запас. Звичайно, краще 10+, але це вже як гра піде. Може ж бути таке, що хлопці просто не будуть потрапляти , а суперник буде, тут не передбачиш. Багато хто говорить, що це гра за перше місце, але Українi ще грати в гостях у угорців і словенців", - цитує Агафонова прес-служба ФБУ.

Новини
З'явилося яскраве промо матчу Україна – Угорщина у відборі Євробаскету

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Україна - Угорщина буде приймати ПС Юність в Запоріжжі 23 лютого в 18:00. Купити квиток на матч можна за цим посиланням. Транслювати поєдинок в прямому ефірі буде телеканал XSPORT.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з баскетболу
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