Відбір Євробаскету-2021: названо телеканал, який покаже матчі українок

Жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 12 листопада, стартує у другому ігровому вікні відбору на чемпіонат Європи 2021 року.

У 3-му турі суперниками команди Срджана Радуловича стануть представниці Фінляндії. А вже у суботу, 14 листопада, українські дівчата проведуть зустріч 4-го туру з Бельгією.

Україна обидві номінально домашні ігри зіграє в португальському містечку Одівелаш, в рамках "пузиря" організованого ФІБА для безпечного проведення матчів в умовах всесвітньої пандемії.

Незважаючи на те, що матчі будуть проходити при порожніх трибунах, українські фани зможуть повболівати за збірну під час прямого ефіру з Португалії на телеканалі XSPORT. Вашій увазі розклад трансляцій:

Кваліфікація жіночого чемпіонату Європи-2021

Одівелаш, Португалія

12 листопада

17:00 Україна - Фінляндія

14 листопада

20:00 Україна - Бельгія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі збірна України поступилася головному фавориту турніру, команді Бельгії – 66:83

Зустріч 2-го туру з Португалією в Харкові завершилася перемогою – 72:60.