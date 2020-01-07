"Вентспілс" – "Київ-Баскет": анонс битви лідерів Кубка Європи

Столичний "Київ-Баскет" у вівторок, 7 січня, проведе матч третього туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

У першому єврокубковому поєдинку року підопічні Айнараса Багатскіса битимуться на виїзді з латвійським "Вентспілсом". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Київ-Баскет

Представник Латвії, як і "Київ-Баскет", поки не знає поразок на другому груповому етапі. В активі у кожної з цих команд – перемоги над голландським "Зволле" та угорським "Кьормендом".

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Багатскіс перед тим, як відправитися на виїзний поєдинок зауважив: "Вентспілс" не прощає помилок. З перших хвилин матчу з цією командою, яка славиться високим коефіцієнтом влучень з-за дуги, треба діяти агресивно, швидко приймати рішення і доводити атаки до логічного завершення, не забуваючи про надійний захист".

До Вентспілса кияни вирушили в піднесеному настрої, обігравши на виїзді з 20-очковою різницею "Миколаїв" в Кубку України. Можливо, саме в цьому матчі команда відпрацювала модель гри з латишами.

19.00. Вентспілс, Баскетбольний зал Олімпійського центру. "Вентспілс" – "Київ-Баскет", трансляція – ObozTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кубку України з баскетболу визначилися три учасники Фіналу чотирьох.

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