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Вбила чоловіка за мільйон: моторошні подробиці смерті зірки НБА

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Колишня дружина гравця НБА Лоренцо Райта — Шерра Райт — зізналася у вбивстві свого чоловіка, яке було скоєно дев'ять років тому. За цей злочин суд засудив її до 30 років в'язниці.

Як повідомляє Associated Press, американський баскетболіст Лоренцен Райт зник безвісти в липні 2010 року. Через 10 днів після його зникнення тіло спортсмена було знайдене в лісопосадці неподалік від будинку його колишньої дружини, з якою він розлучився за декілька тижнів до трагедії. У Райта було випущено 11 куль. Слідство тривало довгі роки, поки нарешті через 9 років Шерра Райт зізналася у вбивстві колишнього коханого.

Лоренцен Райт

Лоренцен Райт

AP

Вдалося встановити, що співучасником злочину був священик місцевої церкви Біллі Тернер. Мотив був простий — страховка життя спортсмена в розмірі 1 мільйон доларів.

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На момент смерті гравцеві НБА Райту було 34 роки. На рівні Національної баскетбольної асоціації він виступав за "Мемфіс Гріззліс", "Атланта Хоукс" і "Клівленд Кавальєрс".

У Лоренцена і його дружини було шестеро дітей. Зазначається, що Шеррі знадобилося всього 10 місяців, щоб витратити майже всю страхову суму, виплачену за смерть чоловіка, на придбання нового будинку, двох автомобілів і дорогі поїздки у Нью-Йорк.

Шерра Райт

Шерра Райт

AP

Шерра Райт отримала 30-річний термін ув'язнення. Через 9 років у неї буде можливість отримати умовно-дострокове звільнення.

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