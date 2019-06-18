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"Цікавиться": в Запоріжжі розповіли про любов Зеленського до баскетболу

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Команди Запорізької області минулого сезону вибороли чотири бронзи. БК Запоріжжя у Суперлізі Парі-Матч, бердянська Чайка-ДЮСШ – у Жіночій Суперлізі, Металург-ЗНТУ – у першій лізі і команда ЗНТУ – у Студентській баскетбольній лізі. Про причини таких доволі успішних результатів розповів президент Федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон.

Володимир Зеленський та Валерій Елькінсон.

Володимир Зеленський та Валерій Елькінсон.

- Якщо взяти до уваги загальний медальний залік, то Запорізька область за кількістю нагород поступається лише столиці. Тобто ми другі в Україні. На мою думку цього результату було досягнуто насамперед завдяки розвитку баскетбольної інфраструктури. У Запоріжжі запрацював на повну потужність оновлений Палац спорту "Юність". І не слід забувати про тих людей, що сумлінно працюють на благо розвитку баскетболу у Запорізькій області.

- Отже, такий виступ не випадковий. І інфраструктура, і кадрове питання цьому сприяли?

- Якщо говорити за БК Запоріжжя, то його медалі було здобуто спільними зусиллями власне команди і її тренерського штабу, завдяки допомозі обласній адміністрації і Запорізької обласної ради, мерії Запоріжжя, ПАТ Запоріжсталь та іншим партнерам. Завдяки цьому вдалося створити конкурентоздатний колектив, який демонстрував якісний, видовищний баскетбол.

- Кістяк команди збережете на наступний сезон?

- Важко про це зараз говорити. Американські легіонери точно будуть інші. З українців ми постаралися зберегти тих гравців, кого хотіли. Ми запустили процес омолодження команди, ми підписали кількох молодих гравців, яким по 20-21 рік на перспективу.

- Чи зможете повторити успішний результат у наступному сезоні?

- Будемо прагнути цього, але це складно буде зробити. Сьогодні у Суперлізі є кілька клубів зі значним бюджетом. Це помітно і за тим, яких гравців вони беруть, і які плани будують. Буде непросто, але ми не збираємося складати зброю. Будемо готуватися, ми не любимо програвати, тренер Валерій Плеханов, вважаю, працює добре. Усе – в наших руках.

- Запоріжжя може занести собі в актив матчі національної збірної, тепер місто є претендентом на проведення жіночого ЄвроБаскету 2021 року. Шанси є?

- У нас була комісія ФІБА, я їм продемонстрував готовність інфраструктури – це і Палац спорту, готелі, тощо. Усе задовольнило високих гостей, особливе враження справив на них Палац спорту. Ми маємо гарний готель "Хортиця Палас", тренувальні зали, інші готелі. Мер Запоріжжя приділив спілкуванню з членами комісії 40 хвилин, розповів про розвиток міста, зокрема про те, що до кінця року буде зданий новий термінал аеропорту. Зараз там залишилося зробити внутрішнє оздоблення. Місто розвивається – це і громадський транспорт, і безпека, встановлено 200 камер. Тобто наші інтереси, інтереси ФБУ і інтереси мерії спільні – ми хочемо провести ЄвроБаскет. Сподіваюся, спільними зусиллями, якщо ФІБА нам довірить, ми проведемо чемпіонат на дуже високому рівні.

- І це дасть поштовх ще більшій популяризації баскетболу.

- Хочу сказати, що і цього року завдячуючи Президенту ФБУ Михайлу Бродському, у Запоріжжі баскетбол став набагато більш популярним. Було проведено відбірний матч чемпіонату світу Україна – Словенія, Матч зірок Суперліги Парі-Матч. Усе відбулося на дуже високому рівні, мешканці і гості міста заповнювали трибуни, люди раділи і це безумовно посприяло подальшій популяризації баскетболу у Запоріжжі.

- Ви регулярно відвідуєте матчі і у столиці, на одному з них потрапили у фотооб’єктиви репортерів разом із (на той час майбутнім) Президентом України Володимиром Зеленським. Його присутність на баскетбольному матчі – не випадковість?

- Цей знімок був зроблений три роки тому. У київському Палаці спорту проходив Фінал чотирьох Кубка України. Серед глядачів були і актори Студії "Квартал-95", у тому числі і Володимир Зеленський. Так, ми сфотографувалися разом. Я тоді, звісно, не замислювався, що він може стати Президентом України. Але можу запевнити, що Володимир Олександрович любить спорт і зокрема баскетбол. І це зайвий привід сподіватися, що наша улюблена гра в Україні розвиватиметься і у майбутньому. А темпи розвитку і зараз значні. У Михайла Бродського дуже багато ідей, які потрібно втілювати. Я бачу це за кількістю дітей, які займаються баскетболом, за кількістю команд, що беруть участь у чемпіонатах України. І за темпами розвитку баскетболу 3х3, який регулярно постачає медалі для України. Звісно, молодь у нашій країні це бачить і кількість дітей у баскетбольних секціях і школах більшає. Так, темпи розвитку баскетболу невід’ємно пов’язані з темпами розвитку економіки України. Хотілося б, щоб баскетбол у Запоріжжі отримав нових спонсорів, партнерів. Тоді можна було ю ще більше дітей залучити у баскетбол. Щоб вони брали участь у більшій кількості змагань. І звісно, щоб ми могли більш серйозно комплектуватися. І у БК Запоріжжя є амбітні плани на майбутнє. З таким залом, як у нас, треба брати участь у єврокубках. Це буде важливо і для жителів Запоріжжя, які дедалі більше заповнюють трибуни Палацу спорту на баскетбольних матчах і радіють перемогам улюбленої команди.

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