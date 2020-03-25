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25 березня • оновлено в 13:17
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/ Баскетбол

В Японії могли обдурювати цифрами про коронавірус, щоби зберегти Олімпіаду – Кравцов

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Питання з проведенням Олімпіади влітку 2020-го до останнього залишався відкритим, але 24 березня МОК офіційно ухвалив рішення про перенесення Ігор.

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ОІ-2020 стали останнім великим світовим змаганням, яке перенесли через пандемію коронавірусу. Японці до кінця трималися за надію провести Ігри в Токіо саме цього літа, але ситуація на планеті порушила й ці плани.

OBOZREVATEL поспілкувався з людиною, яка з грудня 2019-го перебуває поруч із епіцентром "олімпійських пристрастей" – В'ячеславом Кравцовим, що грає в Японії за клуб "НеоФінікс". В процесі розмови про ситуацію в "Країні висхідного сонця" і баскетбольні пригоди капітан збірної України поділився також думками і міркуваннями щодо перенесення Олімпіади.

В'ячеслав Кравцов

В'ячеслав Кравцов

neophoenix.jp

"Самі японці хотіли провести Олімпіаду, незважаючи ні на що, судячи з їхнього загального настрою. Мені здається, навіть в разі війни Японія все одно хотіла б проводити Ігри. Але як я зрозумів, МОК зі свого боку також ухвалив рішення. Зрозуміло, що Токіо сподівався на проведення ОІ, але якщо МОК наполіг, то японці не мали права не підкоритися. В результаті й дійшли такого компромісного рішення про перенесення", – сказав Кравцов.

"В Японії аномально повільно розвивається епідемія коронавірусу. Якщо порівнювати навіть з іншими азійськими країнами, що розташовані поруч, то у японців показники поширення вірусу досить малі. І багато хто, зокрема і я, запитували – а чи не навмисно японський уряд робить це, щоб уникнути паніки, не лякати народ і решту світу, також зберігши й Олімпіаду? Зрозуміло, що це все здогадки і твердо судити про це не можна... Але чутки з цього приводу є", – підсумував баскетболіст.

Читайте також. До кінця не хотіли: Беленюк поділився думкою про перенесення Олімпіади-2020

Олімпіада-2020 мала стартувати 24 червня у Токіо, але через пандемію коронавірусу у світі Японія запропонувала варіант із перенесенням на наступний рік, який відразу підтримав МОК. Разом з головними Іграми була перенесена і Паралімпіада-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка назвала коронавірус божою карою за нападки на Росію.

Повну версію інтерв'ю з В'ячеславом Кравцовим читайте на нашому сайті найближчим часом

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Олімпіади-2020 Коронавірус
Особа
В'ячеслав Кравцов
Тег
Збірна України з баскетболу
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