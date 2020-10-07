В Україні стартував новий сезон Суперліги Паріматч

Бронзовий призер торішнього чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Паріматч "Прометей" на своєму майданчику в Кам'янському не зміг обіграти БК "Запоріжжя".

Стартовий поєдинок нового сезону в елітному баскетбольному дивізіоні завершився з рахунком 78:69 на користь гостей.

Зі старту тон боротьби на майданчику задали легіонери. У господарів Рід набрав перші очки сезону. Натомість у гостей ще більш вагомо відповіли Кеффі та Форчун. Поступово ігрова перевага гостей набула чітких обрисів. Пресинг запоріжців з ефективним балансом захисту та атаки змусили господарів практично весь ігровий час наздоганяти. Водночас кам’янчани більше помилялися, полегшуючи завдання гостям.

За реалізацією та підбираннями також перевагу утримували гості. Гравці "Прометея" стабільно мали кращий відсоток реалізації двоочкових, та в абсолютних числах попереду були все ж гості. Вони більше кидали і, відповідно, більше очок набирали.

До кінця поєдинку господарі так і не відшукали ефективної протидії згуртованим гостям. Тож запоріжці впевнено довели матч до перемоги.

"Прометей" – БК "Запоріжжя" 69:78 (20:22 14:16, 16:20, 19:20)

Прометей: Лукашов (12 + 11 передач + 4 перехоплення), Рід (8), Бєліков (11 + 5 підбирань), Антипов (3), Маєрс (12 + 9 підбирань) - старт; Луценко (11), Петров (8), Сидоров (2 + 4 підбирання), Ханна (2).

Запоріжжя: Кеффі (21 + 10 передач), Форчун (19 + 9 підбирань), Мальчевський (13 + 4 підбирання), Грицак (6 + 8 підбирань + 3 перехоплення), Маяускас (14 + 5 підбирань) – старт; Міхєєв (1 + 5 підбирань), Тихонов (4), Морозов, Титов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першість у Суперлізі Паріматч продовжиться в середу. У календарі заплановано три гри в Тернополі, Харкові та Києві.