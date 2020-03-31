В родині легенди НБА сталася смертельна трагедія

Легендарний баскетболіст НБА і Китайської ліги Стефон Марбері, повідомив, що втратив родича через коронавiрус.
Стефон Марбері
@starburymarbury
"Цей невидимий монстр забрав у мене близьку людину. Вчора через коронавiрус помер мій двоюрідний брат, моя сім'я переживає дуже важкі часи", – передає слова Марбері NBC New York.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 31 березня США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу хворих на коронавiрус по всьому світу – там уже більше 176 тисяч хворих.
Раніше через пандемію коноравірусу померла тітка колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у двох дивізіонах Конора Макгрегора.
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