В НБА встановлено історичний рекорд

Іспанські баскетболісти, які виступають в НБА Марк і Пау Газоль встановили унікальне досягнення, ставши першими братами в історії ліги, які виграли чемпіонство.

38-річний Пау Газоль в 2009 і 2010 роках завойовував чемпіонський перстень, виступаючи за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Його 34-річний брат Марк став чемпіоном у складі "Торонто Репторс" в сезоні-2018/19. У фінальній серії канадці виграли у нинішнього чемпіона ліги – клубу "Голден Стейт Ворріорс" з рахунком 4:2.

Брати Газоль в складі збірної Іспанії

Пау Газоль був обраний на драфті НБА 2001 року, а Марк виступає в НБА з 2007 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому матчі фіналу плей-офф НБА "Голден Стейт Ворріорс" на виїзді переміг "Торонто Репторс" 106:105 і скоротив до мінімуму відставання в серії.

У цій грі було встановлено унікальний рекорд НБА. Захисники "Голден Стейт" Стефен Каррі і Клей Томпсон реалізовували як мінімум по п'ять триочкових кожен в чотирьох з п'яти матчів серії. Раніше в історії ліги не було жодного дуету більш ніж з однієї подібною грою в фіналах НБА, повідомляє NBA.com/Stats.

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